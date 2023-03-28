EPDK memur alımı için ilana çıktı! 35 yaş altı, KPSS puanı olanlara müjde: Çok sayıda memur alınacak!







2 kişi İstatistik

2 kişi Kimya Mühendisliği

2 kişi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği

2 kişi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

4 kişi Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği

6 kişi Hukuk Fakültesi

9 kişi Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

13 kişi İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde okuyanlar arasından seçilecek.

Adaylarda aranan şartlar











Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 40 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Resmi Gazete'nin 26 Mart 2023 tarihli ilanına göre, farklı alanlarda yapılacak olan alımda adayların KPSS puanı belirleyici olacak. Kontenjan bilgileri ise şöyle:Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu, farklı alanlarda 40 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yer alan şartları taşımaları gerekiyor. Bu şartlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, olumlu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu almak, görev yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu bulunmamak, suç hükümlülüğü olmamak ve erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması yer almaktadır.Adaylarda KPSS, yaş ve eğitim şartı da aranmaktadır. Adayların, 2021 ya da 2022 yıllarında gerçekleştirilen KPSS'den belirtilen puan türlerinden en az 80 puan almaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması şartı aranmaktadır. Başvuru işlemleri nisan ayında yapılacaktır. Başvuru tarihleri, 7-14 Nisan 2023 tarihleri arasındadır. Adaylar başvurularını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.