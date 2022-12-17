EPGİS'den petrol piyasası için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'tan itibaren o bedel değişiyor!

Akaryakıt piyasasındaki düşük marjlardan şikayetçi olan sektör yetkilileri, birçok bayinin yıl başına kadar kapanma riskiyle karşı karşıya olduklarını açıklamıştı. EPGİS ve PUIS'in peş peşe yaptığı bu açıklamanın ardından EPGİS, petrol piyasasına ilişkin yeni kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Yayımlanan kararda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bayilik lisans bedelinin 20.360 TL olarak belirlendiği aktarıldı.
1 OCAK 2023'TEN İTİBAREN ÖDENECEK LİSAN BEDELLERİBu kapsamda 1 Ocak itibariyle petrol piyasasında 2023 yılı içinde lisan alma bedel işlemleri içerisinde ikrahiye teslimi lisansının alınması için ödenecek olan tutar 116 bin 750 TL olacak. Petrokimya için ticari lisans başvuru bedeli 116 bin 750 TL iken, biyodizel için 39 bin 800 TL gibi ödeme atık madenciliği ile ilgili hazırlanan ruhsatı almak için de 305 bin 930 TL gibi bir bedel ödenmesi gerekecek. Ayrıca; Madeni yağ lisansının alınma bedelinin ise 387 bin 750 TL şeklinde belirlendiği aktarıldı.
LPG piyasalarında ise LPG dağıtıcıları için lisans alma bedelinin 1 milyon 156 bin 230 TL olarak belirlendiği bildirildi. Lisans suretin çıkarılmasına ilikşin bedelin e 7 bin 920 TL olacağının kaydedildiği kararda LPG otogaz bayiliğini ilişkin alınan lisansın bedelinin de 20 bin 360 TL olarak tespit edildiği aktarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu kararların, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe alınacağı da ifade edildi.