EPGİS'den petrol piyasası için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'tan itibaren o bedel değişiyor!







1 OCAK 2023'TEN İTİBAREN ÖDENECEK LİSAN BEDELLERİ







“YILBAŞI İTİBARİYLE BAYİ KAPANMALARI BAŞLAYABİLİR”

ÖTV VE KDV BİRLEŞİMİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

Akaryakıt piyasasındaki düşük marjlardan şikayetçi olan sektör yetkilileri, birçok bayinin yıl başına kadar kapanma riskiyle karşı karşıya olduklarını açıklamıştı. EPGİS ve PUIS'in peş peşe yaptığı bu açıklamanın ardından EPGİS, petrol piyasasına ilişkin yeni kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Yayımlanan kararda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bayilik lisans bedelinin 20.360 TL olarak belirlendiği aktarıldı.Bu kapsamda 1 Ocak itibariyle petrol piyasasında 2023 yılı içinde lisan alma bedel işlemleri içerisinde ikrahiye teslimi lisansının alınması için ödenecek olan tutar 116 bin 750 TL olacak. Petrokimya için ticari lisans başvuru bedeli 116 bin 750 TL iken, biyodizel için 39 bin 800 TL gibi ödeme atık madenciliği ile ilgili hazırlanan ruhsatı almak için de 305 bin 930 TL gibi bir bedel ödenmesi gerekecek. Ayrıca; Madeni yağ lisansının alınma bedelinin ise 387 bin 750 TL şeklinde belirlendiği aktarıldı.LPG piyasalarında ise LPG dağıtıcıları için lisans alma bedelinin 1 milyon 156 bin 230 TL olarak belirlendiği bildirildi. Lisans suretin çıkarılmasına ilikşin bedelin e 7 bin 920 TL olacağının kaydedildiği kararda LPG otogaz bayiliğini ilişkin alınan lisansın bedelinin de 20 bin 360 TL olarak tespit edildiği aktarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu kararların, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe alınacağı da ifade edildi.Geçtiğimiz ay içerisinde akaryakıt piyasası ile ilgili çok önemli açıklamalar yapan EPGİS (Petrol ve Gaz Enerji İkmal İstasyonları İşverenleri Derneği) Başkanı Fesih Aktaş, Akaryakıt yönetiminin çıkmazda olduğunu ve düzenleme beklediğini söyledi. Yıl sonunda birçok acentenin kapanıp iflas edeceğini ifade eden yetkili temsilci, acentelerin gelirlerinin maliyetlerini karşılamadığına dikkat çekerek, "sabit bir ödeme değil, sabit, gelirin bir kısmını" istediklerini aktardı.Petrol Ürünleri İşverenleri Federasyonu Başkanı İmran Okumuş, şu anda akaryakıt bayilerinin maliyetlerinin ciroları karşılamadığını belirterek, piyasanın durumunu şöyle değerlendirdi: “Enerji maliyetleri, genel giderler ve hepsinden önemlisi yıl sonunda asgari ücret artışı bayileri zorlayacaktır. Şu anda, gelir giderleri içermez. Şimdilik en azından üyelerimiz bayilik kapatmak zorunda kalmıyor ama çözüm bulunamazsa sene başında acente kapatmaları başlayacak. ÖTV ve KDV'yi birleştirip bir kısmını bayiye ödeyerek tüketici dışı bir çözüm önerdik. Temel olarak, sabit gelirin de orantılı olması gerektiğini öneriyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Merakla beklediklerini söylediler. Yeni yıldan önce bir anlaşmaya varılmasını bekliyoruz."