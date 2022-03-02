EKONOMİ
02 Mart 2022 - 21:41

EPGİS duyurdu: benzine 88 kuruş, motorine 1,51 TL zam geliyor!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1,51 TL zam geliyor.

EKONOMİ
02 Mart 2022 - 21:41
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EPGİS duyurdu: benzine 88 kuruş, motorine 1,51 TL zam geliyor!
Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası batılı ülkelerin peş peşe gelen yaptırımlar kararları almasına neden olurken bu durum akaryakıt fiyatlarını da olumsuz yönde etkiledi. Söz konusu gelişmelerin ardından ise Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bir son dakika haberiyle benzin ve motorin için gelecek olan son zammı duyurdu.








3 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak kaydıyla motorine 1 lira 51 kuruş, benzine ise 88 kuruş zam geleceğini bildiren EPGİS, yeni zamlı fiyatların pompa fiyatlarına yansıtılacağını açıkladı.



Son sonrasında ise benzinin litre fiyatı İstanbul’da 16,55 TL’den 17,43 TL’ye yükseleceği belirtilirken, Ankara’da 16,65 TL’den 17,53 TL’ye, İzmir’de ise 16,67 TL’den 17,55 TL’ye çıkacağı ifade edildi. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 16,05 TL’den 17,56 TL’ye yükselecek.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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