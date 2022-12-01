MEDYA
01 Aralık 2022 - 19:18

Erdal Beşikçioğlu'ndan yıllar sonra Behzat Ç itirafı geldi: 5'nci yıldan sonra...

Behzat Ç dizisi ekranlara geri dönmeye hazırlanırken dizinin başrolü Erdal Beşikçioğlu'ndan yıllar sonra itiraf geldi. Ünlü isim samimi açıklamalarda bulundu.

MEDYA
01 Aralık 2022 - 19:18
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Erdal Beşikçioğlu'ndan yıllar sonra Behzat Ç itirafı geldi: 5'nci yıldan sonra...


2010 yılında yayınlanmaya başlayan Ankara polisiye dizisi Behzat Ç. kısa süre içerisinde fenomen olmuş ve dizi tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer almıştı. 2013 yılında final yapan dizi 2019 yılında BluTV’de yeniden yayınlanmaya başlamış ancak bir sezonun ardından yeniden ekranlara veda etmişti.

Behzat Ç. dizisi şimdi “ Çekiç ve Gül” adıyla geri dönüyor. Aralık ayında BluTV’de yeniden izleyici ile buluşacak. Dizinin Behzat Ç.’si Erdal Beşikçioğlu, diziye ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Behzat Ç. yeniden ekranlara dönüyor



Fenomen dizi Behzat Ç. final kararının ardından uzun yıllar konuşulmaya devam etti. Dizideki replikler hala dillerde gezerken Behzat Ç.’nin yeni sezonunun 6 Aralık Salı günü BluTV’de yayınlanacağı duyuruldu. Bu açıklama sonrasında Behzat Ç. hayranları geri sayım için başladı.

Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, katıldığın televizyon programında diziye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Fayih Altaylı ile Bire Bir programına konuk olan oyuncu, son olarak 2019 yılında BluTV’de yayınlanan ancak 9 bölümün ardından bir daha yeni sezonu çekilmeyen dizi hakkında konuştu.

“ 5’nci bölümden sonra…”

Başrolü olduğu Behzat Ç. hakkında konuşan Beşikçioğlu, dizinin 5’nci bölümden sonra izleyici ile arasında inanılmaz bir bağ oluştuğunu dile getirdi. O dönemlerde insanların gördüklerini dile dökemedikleri, tuhaf bir kekemeliğin olduğu bir dönem olduğunu söyleyerek, o durumda söylenmesi gerekenleri net bir şekilde söylediği için Behzat Ç’nin seyircileri bu denli etkilediğini ifade etti.

Behzat Ç.’nin yeni sezonu 6 Aralık’ta BluTV platformunda yeniden izleyici ile buluşacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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