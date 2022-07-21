MAGAZİN
21 Temmuz 2022 - 00:29

Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü! Erdal Beşikçioğlu'nun babası vefat etti

Ünlü oyuncudan acı haber geldi. İzmir'de hastanede tedavi gören babasını kaybeden Erdal Beşikçioğlu'nun büyük acısı. Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayatını kaybetti. İşte detaylar.

MAGAZİN
21 Temmuz 2022 - 00:29
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Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü! Erdal Beşikçioğlu'nun babası vefat etti


Sevilen  oyuncu Erdal Beşikçioğlu üzücü haber ile yıkıldı. Erdal Beşikçioğlu'nun babası vefat etti. Behzat Ç. dizisiyle büyük hayran kitlesine ulaşan adından sık sık bahsettiren ünlü ve başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu babasını kaybetti. Beşikçioğlu'nun babası yarın Urla'da aile kabristanlığına defnedilecektir.

Bir dönem büyük beğeni ile izlenilen takdirleri toplayan Vali dizisinde rol alan daha sonra Behzat Ç. dizisi ile büyük  başarı gösteren Erdal Beşikçioğlu, hastanede tedavi gören babasını kaybetti. Dün hastanede yaşam savaşını kaybeden baba Beşikçioğlu yarın toprağa verilecek.



erdal beşikçioğlu

Bahattin Beşikçioğlu, yarın İzmir'in Urla ilçesinde aile kabristanlığına defnedilecek. Oyuncunun babası bir süredir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Bahattin Beşikçioğlu tedavi gördüğü hastanede ağırlaşarak yoğun bakıma kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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