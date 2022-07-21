Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü! Erdal Beşikçioğlu'nun babası vefat etti

Sevilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu üzücü haber ile yıkıldı. Erdal Beşikçioğlu'nun babası vefat etti. Behzat Ç. dizisiyle büyük hayran kitlesine ulaşan adından sık sık bahsettiren ünlü ve başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu babasını kaybetti. Beşikçioğlu'nun babası yarın Urla'da aile kabristanlığına defnedilecektir. Bir dönem büyük beğeni ile izlenilen takdirleri toplayan Vali dizisinde rol alan daha sonra Behzat Ç. dizisi ile büyük başarı gösteren Erdal Beşikçioğlu, hastanede tedavi gören babasını kaybetti. Dün hastanede yaşam savaşını kaybeden baba Beşikçioğlu yarın toprağa verilecek.
Bahattin Beşikçioğlu, yarın İzmir'in Urla ilçesinde aile kabristanlığına defnedilecek. Oyuncunun babası bir süredir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Bahattin Beşikçioğlu tedavi gördüğü hastanede ağırlaşarak yoğun bakıma kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.