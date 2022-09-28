Galatasaray'ın yaz döneminde yaptığı transferlerin arka planındaki isim Erden Timur, üst yapının ardından kulübün alt yapısında da devrim yaratmaya hazırlanıyor. Sportif AŞ Başkanvekili Timur, sarı-kırmızılı takımda kurtuluş olarak tanımladığı projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın yeni döneminde yaptığı çalışmalara ışık tutan, kısa sürede ve uygun maliyetle takıma yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Erden Timur, altyapı için yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığı projede flaş bir adım attı.
SPOR
28 Eylül 2022 - 10:12
Erden Timur'dan Galatasaray altyapısına Avrupa desteği: Belçika'dan 300 bin euro değerinde takım satın aldı!
Takıma kattığı yıldız oyuncularla adından söz ettiren Erden Timur, altyapıyı yeniliyor. Sportif AŞ Başkan Yardımcısı, yeni gençliğin ortaya çıkması için düğmeye bastı ve Belçika 3. Lig ekiplerinden Olympic Club Charleroi’yi satın aldı. Sarı-kırmızılı yönetici satın alma işlemini resmi olarak duyuracak.
SPOR
28 Eylül 2022 - 10:12
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