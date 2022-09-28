SPOR
28 Eylül 2022 - 10:12

Erden Timur'dan Galatasaray altyapısına Avrupa desteği: Belçika'dan 300 bin euro değerinde takım satın aldı!

Takıma kattığı yıldız oyuncularla adından söz ettiren Erden Timur, altyapıyı yeniliyor. Sportif AŞ Başkan Yardımcısı, yeni gençliğin ortaya çıkması için düğmeye bastı ve Belçika 3. Lig ekiplerinden Olympic Club Charleroi’yi satın aldı. Sarı-kırmızılı yönetici satın alma işlemini resmi olarak duyuracak.

SPOR
28 Eylül 2022 - 10:12
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Erden Timur'dan Galatasaray altyapısına Avrupa desteği: Belçika'dan 300 bin euro değerinde takım satın aldı!


Galatasaray'ın yaz döneminde yaptığı transferlerin arka planındaki isim Erden Timur, üst yapının ardından kulübün alt yapısında da devrim yaratmaya hazırlanıyor. Sportif AŞ Başkanvekili Timur, sarı-kırmızılı takımda kurtuluş olarak tanımladığı projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın yeni döneminde yaptığı çalışmalara ışık tutan, kısa sürede ve uygun maliyetle takıma yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Erden Timur, altyapı için yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığı projede flaş bir adım attı.



erden timur belçikadan kulüp satın aldı

Belçika 3. liginde kulüp satın aldı

Erden Timur, Belçika'da 3. Lig takımının Olympic Club Charleroi’yi satın aldığı öğrenilirken kısa bir süre sonra satın alma işlemi ile ilgili resmi duyuru yapılacağı bildirildi. Timur'un üzerinde çalıştığı bir proje kapsamında Avrupa'da altyapı konusunda işbirliği yapacak kulüplerin olduğu açıklandı.

Altyapı açısından Avrupa'nın en iyi kulüplerine odaklanan konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayan Erden Timur, kısa sürede bu büyük projeye başlayacağını açıklarken konuya ilişkin yapılan araştırmalar, scouting yapılanmasında önemli değişiklikler olduğunu ortaya çıkardı.

Takımın değer 300 bin euro

Belçika'nın 3. Liginde mücadele eden Olympic Club Charleroi, ligde 7 puanı bulunuyor. 10. sırada yer alan takımın transfermarkt verilerine bakıldığında değerinin 300 bin Euro olduğu görülüyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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