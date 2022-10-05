Erdinç Sözer: RFS karşısında kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz













'İnşallah Emre Hoca en kısa sürede takıma dönecek'

'Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız'

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubundaki üçüncü karşılaşmasında Letonya'da RFS'nin rakibi olacak olan temsilcimiz Medipol Başakşehir mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.Rahatsızlığı nedeniyle Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Letonya'da oynanacak olan karşılaşmada takımının başında olamayacak. Belözoğlu'nun yerine temsilcimizde Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, takımın başında sahaya çıkacak.Medipol Başakşehir Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, Skonto Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde düzenlemiş olduğu basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda ;Letonya'da güzel bir maç bizleri bekilyor. Rahatsızlığı nedeniyle burada yanımızda olamayan Emre Belözoğlu hocamıza geçmiş olsun demek istiyorum, inşallah en kısa sürede tekrardan sağlığına kavuşarak aramızda olacak.Avrupa'da da ligde de iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir galibiyet alarak Avrupa maceramıza start verdik. Fizik gücü oldukça yüksek bir takımla karşı karşıya geleceğiz, özellikle de duran toplarda dikkatli olmalıyız. Başakşehir olarak Letonya'da kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz.