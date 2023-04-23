Devlet yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik bayramı ve aynı zamanda TBMM'nin Ankara'da açılmasının 103. yıl dönümü münasebetiyle Anıtkabir'e bir ziyarette bulundular. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan vesilesi ile Anıtkabir'deki anma törenine katılmadı. TBBM Başkanı Mustafa Şentop ile yanındaki devlet yetkilileri Anıtkabir'e bir ziyarette bulundular. Düzenlenen törende bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Meclis Başkanı Şentop, Atatürk anıtına kırmızı beyaz renklerden oluşturulan bir çelenk koydu daha sonra da hep birlikte İstiklal Marşı okundu.
GÜNDEM
23 Nisan 2023 - 18:04
Erdoğan, 23 Nisan'da Anıtkabir'de düzenlenen törene 2014'ten bu yana cumhurbaşkanı olarak katılmadı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda TBMM'nin açılışı 103. yıl dönümü vesilesiyle törenler düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bugün de Anıtkabir'de düzenlenen törene katılmadı. Erdoğan, Anıtkabir'de 23 Nisan vesilesi ile düzenlenen törene 2014'ten bu yana cumhurbaşkanı olarak hiç katılım göstermedi.
GÜNDEM
23 Nisan 2023 - 18:04