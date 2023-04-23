Erdoğan, 23 Nisan'da Anıtkabir'de düzenlenen törene 2014'ten bu yana cumhurbaşkanı olarak katılmadı













CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 23 NİSAN TÖRENİNE KATILMADI

Devlet yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik bayramı ve aynı zamanda TBMM'nin Ankara'da açılmasının 103. yıl dönümü münasebetiyle Anıtkabir'e bir ziyarette bulundular. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan vesilesi ile Anıtkabir'deki anma törenine katılmadı. TBBM Başkanı Mustafa Şentop ile yanındaki devlet yetkilileri Anıtkabir'e bir ziyarette bulundular. Düzenlenen törende bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Meclis Başkanı Şentop, Atatürk anıtına kırmızı beyaz renklerden oluşturulan bir çelenk koydu daha sonra da hep birlikte İstiklal Marşı okundu.AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Anıtkabir'de düzenlenmiş olan 23 Nisan törenine katılım göstermedi. 2014 yılında cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan,'ın bu güne kadar hiç bir 23 Nisan törenine katılmadığı söyleniyor.