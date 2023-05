Erdoğan'a karşıt görüş The Economist'ten Kılıçdaroğlu itirafı: 'Yenilgiyi kabullendiği görülüyor'

MİLLİYETÇİ SEÇMENLERE KUR YAPIYOR







İngiltere'de The Economist dergisinde 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce yaptığı bir yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı cumhurbaşkanlığı karşıtı bir duruş sergilemiş ve dikkat çekici bir analiz yayınlamıştı. 28 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin bir analizini yayınlayan The Economist'e göre ise Keml Kılıçdaroğlu seçim yenilgisini kabulleniyor..İngiliz The Economist gazetesinin Erdoğan'a hakaret içeren yazıları hâlâ hafızalarda yer ediyor. The Economist'in yarınki seçim öncesi yenilgiyi kabullenmiş gibi görünen analizinde, Kılıçdaroğlu'nun "ikinci turdaki kaybı telafi etmek için ikinci tur öncesi milliyetçi seçmeni devreye soktuğu" ancak bu stratejinin inanmaktan daha çok, çaresizlikten kaynaklı olan bir strateji şeklinde olduğu" ve alında Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığa mahkum olduğu da belirtiliyor. Diğer taraftan analizde, "Kılıçdaroğlu'nun son anlardaki konuşmaları milyonları ikna edemezse sonuç bir kez daha Erdoğan'ın zaferini yüceltecektir" denildi.