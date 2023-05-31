GÜNDEM
31 Mayıs 2023 - 13:52

Erdoğan ailesinden babalarına jest! İstanbul'dan Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu..

Resmi gazetede yer alan bir ilana göre, Recep Tayyip Erdoğan adına bir vakıf kuruldu. İstanbul'da kurulan vakfın amaçlarının arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahip olduğu veya emanet ettiği uygun görülen eşyaların sergilenmesi yer alacak.

GÜNDEM
31 Mayıs 2023 - 13:52
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Erdoğan ailesinden babalarına jest! İstanbul'dan Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu..
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Resmi Gazete'de yer alan duyurunun ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağışlanan eşyaların sergileneceği bir müze ve kütüphane inşa etmek üzere İstanbul'da bir vakıf kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan Vakfı olarak kurulan vakfın kurucularının arasında Vedat Demiröz ve Hüseyin Aydın'ın yanı sıra Tevfik Göksu ile Ahmet Özel'in de yer aldığı görüldü.

YÖNETİM KURULUNDA ERDOĞAN'IN ÇOCUKLARI DA VAR..

İstanbul'dan Recep Tayyip Erdoğan Vakfı

Yönetim kurulunda Nuri Aksu’nun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan'ın, Esra Albayrak'ın, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da yer aldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.



120.000 liralık bir malvarlığı ile kuruluşu gerçekleştirilen vakfın amaçlarının arasında ise bilimsel, kültürel ve aynı zamanda da sanatsal programlar ve sergiler düzenlemek yer alıyor. Vakıf, Erdoğan'ın doğum yeri olan Kasımpaşa'da müze yapacak.

Bağışçılar vakfın yönünü belirlemek için yakında toplanacak.

İstanbul'dan Recep Tayyip Erdoğan Vakfı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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