Erdoğan ailesinden babalarına jest! İstanbul'dan Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu..







YÖNETİM KURULUNDA ERDOĞAN'IN ÇOCUKLARI DA VAR..











Resmi Gazete'de yer alan duyurunun ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağışlanan eşyaların sergileneceği bir müze ve kütüphane inşa etmek üzere İstanbul'da bir vakıf kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan Vakfı olarak kurulan vakfın kurucularının arasında Vedat Demiröz ve Hüseyin Aydın'ın yanı sıra Tevfik Göksu ile Ahmet Özel'in de yer aldığı görüldü.Yönetim kurulunda Nuri Aksu’nun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan'ın, Esra Albayrak'ın, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da yer aldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.120.000 liralık bir malvarlığı ile kuruluşu gerçekleştirilen vakfın amaçlarının arasında ise bilimsel, kültürel ve aynı zamanda da sanatsal programlar ve sergiler düzenlemek yer alıyor. Vakıf, Erdoğan'ın doğum yeri olan Kasımpaşa'da müze yapacak. Bağışçılar vakfın yönünü belirlemek için yakında toplanacak.