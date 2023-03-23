Erdoğan canlı yayında duyurdu: 'En düşük emekli maaşını 7.500 TL'ye çıkarıyoruz!'







"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 7.500 TL YAPIYORUZ"







Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayın sırasında gündeme dair değerlendirmeler yaparken çok önemli açıklamalarda da bulundu. Erdoğan, emekli vatandaşların merakla bekledikleri zam haberini bizzat kendisi duyurdu. Erdoğan yaptığı konuşmada asgari emekli maaşına 2 bin lira zam yapılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Twitter adresinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye çıkarma kararı aldık. Hem milletimize hem de tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun”