Erdoğan'dan 1 yıl içinde depremzedelere 650 bin konut sözü!







"1 YILDA 650 BİN KONUT İNŞAA EDİLECEK"







"FELAKETİN YARALARINI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı İstanbul'da GSB Yurtları İftar Toplantısı'na katışdı. Burada iftar programına katılan Erdoğan, "Hedefimiz bir yılda 319 bin konut, alt yapı, sosyal ve ticari üniteler, toplam 650 bin konut yaparak deprem bölgesini çalışır hale getirmek" dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İftar programında yaptığı konuşmasından bazı satır başları:Devletimiz deprem bölgesi için gerekli tüm teşkilat, tesis ve personeli belirlemiştir. Başta dost ülkeler ve kardeşler olmak üzere uluslararası toplumun yardımlarını unutmaya niyetimiz yok. Orada bulunan arkadaşlarımız insanüstü gayretle çalıştılar ve boşlukları doldurmak için mücadele ettiler. Hedefimiz 1 yılda 319.000 adet alt yapı, sosyal ve ticari üniteler ile toplam 650.000 adet konut inşaası gerçekleştirerek deprem bölgesini güçlendirmektir. Kentlerimizde dönüştürülecek yerleri hem sağlam hem de güvenli yapılarla yerli yerine kavuşturacağız. Ayrıca ramazan ayı boyunca ziyaret ettiğimiz şehirlerde daimi ikametgâhımızın açılış törenlerini yapıyoruz. Deprem bölgesi düzelene kadar sürekli çalışacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımın şehirlerine sahip çıkmasını istiyorum.İnşallah kalıcı konutların devreye girmesiyle bu şehirler nezdinde yepyeni bir dönemi başlatacağız. Ayrıca Allah'ın izniyle yıkılanları yeniden inşa ederek bu felaketin yaralarını birlikte saracağız. Belediyelerimiz depremle mücadele eden illerimizi ilçe ilçe, köy köy, köy köy ramazan ayı boyunca hizmet verecek şekilde paylaştı. İftar ve sahur ile Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirecek programlar var. Verdiğimiz hiçbir mücadelede bizleri yalnız bırakmayan ülkemizin bu kez de bize destek olacağına yürekten inanıyorum.