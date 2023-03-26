Erdoğan'dan 1 yıl içinde depremzedelere 650 bin konut sözü!

Cumhurbaşkanı İstanbul'da GSB Yurtları İftar Toplantısı'na katışdı. Burada iftar programına katılan Erdoğan, "Hedefimiz bir yılda 319 bin konut, alt yapı, sosyal ve ticari üniteler, toplam 650 bin konut yaparak deprem bölgesini çalışır hale getirmek" dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İftar programında yaptığı konuşmasından bazı satır başları:
"1 YILDA 650 BİN KONUT İNŞAA EDİLECEK"
Devletimiz deprem bölgesi için gerekli tüm teşkilat, tesis ve personeli belirlemiştir. Başta dost ülkeler ve kardeşler olmak üzere uluslararası toplumun yardımlarını unutmaya niyetimiz yok. Orada bulunan arkadaşlarımız insanüstü gayretle çalıştılar ve boşlukları doldurmak için mücadele ettiler. Hedefimiz 1 yılda 319.000 adet alt yapı, sosyal ve ticari üniteler ile toplam 650.000 adet konut inşaası gerçekleştirerek deprem bölgesini güçlendirmektir. Kentlerimizde dönüştürülecek yerleri hem sağlam hem de güvenli yapılarla yerli yerine kavuşturacağız. Ayrıca ramazan ayı boyunca ziyaret ettiğimiz şehirlerde daimi ikametgâhımızın açılış törenlerini yapıyoruz. Deprem bölgesi düzelene kadar sürekli çalışacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımın şehirlerine sahip çıkmasını istiyorum.