SİYASET
15 Mayıs 2023 - 22:58

Erdoğan'dan 28 Mayıs açıklaması: Seçimden zaferle çıkacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının açıklanması sonrası sosyal medya hesaplarından 14 Mayıs seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, 14 Mayıs'ta alınan oyların üzerine çıkarak tarihi bir başarıya imza atmak istediklerini söyledi.

SİYASET
15 Mayıs 2023 - 22:58
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Erdoğan'dan 28 Mayıs açıklaması: Seçimden zaferle çıkacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tura kaldığı bildirilen 14 Mayıs seçimlerine ilişkin mesaj verdi. Erdoğan, "14 Mayıs'ta aldığımız oyların üzerine çıkarak 28 Mayıs'ta seçimi kazanmak ve tarihi bir başarı için imza atmak istiyoruz." diye konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı:

Erdoğan'dan 28 Mayıs açıklaması Seçimden zaferle çıkacağız!

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ