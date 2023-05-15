Erdoğan'dan 28 Mayıs açıklaması: Seçimden zaferle çıkacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tura kaldığı bildirilen 14 Mayıs seçimlerine ilişkin mesaj verdi. Erdoğan, "14 Mayıs'ta aldığımız oyların üzerine çıkarak 28 Mayıs'ta seçimi kazanmak ve tarihi bir başarı için imza atmak istiyoruz." diye konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı:



