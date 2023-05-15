Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tura kaldığı bildirilen 14 Mayıs seçimlerine ilişkin mesaj verdi. Erdoğan, "14 Mayıs'ta aldığımız oyların üzerine çıkarak 28 Mayıs'ta seçimi kazanmak ve tarihi bir başarı için imza atmak istiyoruz." diye konuştu.
SİYASET
15 Mayıs 2023 - 22:58
Erdoğan'dan 28 Mayıs açıklaması: Seçimden zaferle çıkacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının açıklanması sonrası sosyal medya hesaplarından 14 Mayıs seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, 14 Mayıs'ta alınan oyların üzerine çıkarak tarihi bir başarıya imza atmak istediklerini söyledi.
SİYASET
15 Mayıs 2023 - 22:58