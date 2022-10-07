GÜNDEM
07 Ekim 2022 - 16:15

Erdoğan'dan Alevi vatandaşlara müjde gibi haber! Cemevleri kurumsal yapıya dönüşüyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemevleri temel atma ve toplu açılış töreninde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığının kurulacağını duyurdu. Erdoğan, inanç önderlerinden talep edilmesi halinde kurumsal yapıda kadroya alınacağını söyledi.

GÜNDEM
07 Ekim 2022 - 16:15
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Erdoğan'dan Alevi vatandaşlara müjde gibi haber! Cemevleri kurumsal yapıya dönüşüyor..


Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi`nde düzenlenen Cemevleri temel atma ve toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında yeni bir düzenlemeyi açıklayan Erdoğan, Kültür ve Cemevleri Başkanlığı'nın kurulacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi ve Bektaşi vatandaşların ve mekanların tüm sorunlarına hitap edecek kurumsal bir yapı kuracaklarından bahsederken Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan Kültür ve Cemevi Başkanlığının tüm cemevlerinin yönetimini yürüteceğini aktardı. Erdoğan konuşmasında ayırca, Cemevi hizmetlerinden tüm faaliyetlerine kadar hepsinin kamu güvencesi ve desteğiyle yürütüleceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"KAPSAMLI HAZIRLIKLAR YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Cemevi Başkanlığı hakkında yaptığı konuşmasında ilgili bölüm şöyle:

"Kültür Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 1585 tarihli cemevleri ziyaret edilerek, muhataplar bina, tadilat ve ısınma konularında tek tek dinlenerek talimat verilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın nezdindeki alanda tüm konuları takip edebilmek için kurumsal yapılanmalara daha radikal çözümler getirilmesi için derinlemesine çalışmalar yapılmıştır.

Tüm çalışmalar bu kurumsal yapı içerisinde kamu sigortacılığının desteği ve denetimi ile gerçekleşmektedir. Bu şekilde aydınlatma, içme suyu, kullanma suyu, bakım maliyetleri ve bunların imar planındaki yeri ile ilgili tüm sorunlar çözülür. Alevi Bektaşi inanç liderlerinden talepte bulunanlara da bu teşkilat yapısı içerisinde kadrolu personel atanacaktır. ”

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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