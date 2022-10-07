Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi`nde düzenlenen Cemevleri temel atma ve toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında yeni bir düzenlemeyi açıklayan Erdoğan, Kültür ve Cemevleri Başkanlığı'nın kurulacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi ve Bektaşi vatandaşların ve mekanların tüm sorunlarına hitap edecek kurumsal bir yapı kuracaklarından bahsederken Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan Kültür ve Cemevi Başkanlığının tüm cemevlerinin yönetimini yürüteceğini aktardı. Erdoğan konuşmasında ayırca, Cemevi hizmetlerinden tüm faaliyetlerine kadar hepsinin kamu güvencesi ve desteğiyle yürütüleceğini ifade etti.
GÜNDEM
07 Ekim 2022 - 16:15
Erdoğan'dan Alevi vatandaşlara müjde gibi haber! Cemevleri kurumsal yapıya dönüşüyor..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemevleri temel atma ve toplu açılış töreninde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığının kurulacağını duyurdu. Erdoğan, inanç önderlerinden talep edilmesi halinde kurumsal yapıda kadroya alınacağını söyledi.
GÜNDEM
07 Ekim 2022 - 16:15
EDİTOR
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