Erdoğan'dan deprem bölgesi açıklaması: Hatay hariç tüm illerde bayrama kadar enkaz temizliği yapılacak!













"BAYRAMA KADAR TÜM ENKAZLARI KALDIRACAĞIZ"

“Hiçbir zaman onlar gibi olmadık, olmayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Sahili'nde Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde , deprem sonrası sığınacak yer bulmak için İstanbul'un farklı semtlerine gelen depremden etkilenen vatandaşları bir araya getirdi. Erdoğan, halkın yoğun ilgi gösterdiği programda depremzedeler ile konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 ilde büyük hasara yol açan deprem felaketiyle ilgili olarak deprem konutları ile birlilkte enkazların kaldırılma çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, deprem bölgesi ile ilgili yaptığı konuşmasında Ramazan Bayramı'na kadar Hatay dışındaki diğer illerde tüm enkazları kaldıracaklarını belirtti ve konuşmasına şöyle devam etti:Deprem felaketiyle içimizin sarsıldığı bir dönemde karşımıza çıkan Ramazan ayını ruhu içinde anlamaya çalışıyoruz. Seçime rağmen sizleri depremin ortasında yalnız bırakmayacağız. O mübarek günlerde, kaybetmenin acısıyla kalbi kırılan depremzedelere destek olduk. Depreme dayanıklı konutların açılışını kutlayarak onlara umut olduk. Dün Şanlıurfa'da 100 binden fazla depreme dayanıklı ev ve köyün inşaatına başladık. Toplam 600.000 konutu teslim edeceğiz ve bu süreçte bölgeden ayrılmayı düşünmüyoruz. Bayrama kadar Hatay'ın dışında tüm illerde tüm molozlar temizlenecek. Deprem turistleri kaybolsa bile peşine düşmeyeceğiz. Asla onlar gibi olmayacağız."