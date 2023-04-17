Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Sahili'nde Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde , deprem sonrası sığınacak yer bulmak için İstanbul'un farklı semtlerine gelen depremden etkilenen vatandaşları bir araya getirdi. Erdoğan, halkın yoğun ilgi gösterdiği programda depremzedeler ile konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 ilde büyük hasara yol açan deprem felaketiyle ilgili olarak deprem konutları ile birlilkte enkazların kaldırılma çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, deprem bölgesi ile ilgili yaptığı konuşmasında Ramazan Bayramı'na kadar Hatay dışındaki diğer illerde tüm enkazları kaldıracaklarını belirtti ve konuşmasına şöyle devam etti:
GÜNDEM
17 Nisan 2023 - 22:14
Erdoğan'dan deprem bölgesi açıklaması: Hatay hariç tüm illerde bayrama kadar enkaz temizliği yapılacak!
İstanbul Üsküdar'da düzenlenen bir iftar yemeğinde vatandaşlarla bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında deprem bölgesinin 11 ilinde devam eden enkaz temizleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.
GÜNDEM
17 Nisan 2023 - 22:14