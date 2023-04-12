Erdoğan'dan deprem felaketiyle ilgili 'maşeri vicdan' vurgusu!







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:







"DEPREMDE DEVLET YOKTU DİYENLER..."

"SU YOK DEDİLER, ÇADIRLARDA DOLU DOLU SU BİDONLARI VAR"

"İLK 1-2 GÜN BAZI AKSAKLIKLAR MEYDANA GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Beştepe'de bulunan Külliye'de depremzedeler ile birlikte iftar programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme istinaden, "Depremde devlet yoktu" şeklinde ifadeler kullananlara karşılık olarak onları mahşeri vicdana havale ettiğini dile getirdi ve devletin bütün kademesiyle birlikte bölgede yer aldığını aktardı."Yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun inşaat devam ederken kalıcı konutlarımızı bir yıl içinde tamamlama sözümüz var. Bunu görüşürüz. Parti bitene kadar köydeki bazı evleri teslim ettik. Bunlarla birlikte çadır kurduk. deprem bölgelerindeki şehirler, konteyner şehirler kuruyoruz. Prefabrik evler yapıyoruz. Bunlar rastgele vakalar değil. Biz onların kanıtlanmış gücüyüz. Van'da, Elazığ depreminde ve ayrıca İzmir'de gösterdik. Söz verdiğimiz gibi evi teslim ettik. Verdiğimiz vaatleri yerine getirmeyi sürdürüyoruz.Sözde M. Kemal Bey ve yavruları, "Online sistemle üniversite eğitimi olmaz" dedi. Bunu Covid sürecinde etkili bir şekilde yapmadık mı? 2 yılda Şimdi işimiz Covid'den beter. Kardeşlerimizi hiç bir zaman aç bırakmayacağız diye söyledik. 850.000 yurda yerleşebilecek kapasiteye sahibiz. Herkes bundan memnun. Devletimizin tüm imkanları ve tüm kurumlarıyla milletimizin ilk an itibariyle deprem kuşağına daldığına şahit olduk. Depremde devlet olmaz diyenleri ortak vicdana havale etmek istiyorum. Devlet hep bölgede var oldu.AFAD bu iş için kuruldu. “Su yok” dediler. Hepsini söyledik. Kullanma ve içme suyunu karıştırmamamız söylendi. İçme suyuna yönelik binlerce tır gönderdik. Çadıra girdiğimde su kutularını tek tek istiflediğini görebiliyordum. İftiranın sonu yok. Büyük bir sözü var. Ülkesinin sorunlarından endişe duyan ve sömürülenlerin insanlar olduğu ortaya çıktı. Tarih unutmayacak, milletimiz koltuk kapışmalarına göz yummayacaktır.İlk günlerde sıkıntılar yaşandı. Elini vicdanına koyan herkes, Devletin bütün kurumlarıyla seferber olduğuna şahitlik eder. 90 farklı ülkeden 11.000 arama kurtarma çalışmaları için ekipler geldi. Toplam 272 bin memur depremzedelerin yanındaydı. Arama kurtarma çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirdik. Sayısız mucizeye tanık olduk. Binlerce yaralıyı kurtardık. Enkaz altından çıkardığın her canla, sabırsızlıkla beklenen anne baba ve kardeşlere umut oldun. Biz kullar unutsak bile, Rabbim onu ​​senin sevabında kaydedecektir."