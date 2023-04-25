Erdoğan'dan deprem kahramanlarına fedakarlık madalyası: 55 bin kişiye verilecek!













"BÖLGEDE 35 BİN PERSONEL BİLFİİL YER ALDI"

"MANEVİ HATIRA OLACAK"

"HASAR GÖRMEYEN BİNA KALMADI"

"TAM KADRO SAHADAYIZ"

Beştepe'de bulunan Millet Kongresi ve Kültür Merkezi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada düzenlenen Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde bir konuşma yaptı. Burada yaptığı konuşmasında Kahramanmaraş ve Hatay depremzedeleri için yerli ve yabancı uyruklu arama kurtarma ekipleriyle birlikte olduklarını belirterek, bunun harika bir deneyim olduğunu söylemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları şu şekilde: "Başta yurt dışından gelen misafirler olmak kaydıyla her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Madalya ve nişanlara geçtiğimiz günlerde üstün fedakarlık madalyası da eklemiş bulunuyoruz.Şükretmeyen Allah'a şükretmiyor demektir. Deprem bölgesindeki çalışmalarınız için size en derin şükranlarımı sunuyorum. Bu odadaki misafirlerimiz artık madalya alan ilk grubu temsil ediyorlar. Bölgeye 35.000'den fazla kişi aktif olarak katılmaktadır. Bölgeye toplam 275.000 kişi katıldı. Bazıları elindekileri gönderir, bazıları da bölgeye gelir ve yardım teklif ettiler.Bölgede 34 adet sahra hastanesi kurulmuştur. Birçok ülke de destek buldu. İnşallah yurt içinde ve yurt dışında 55 bin kişiye madalya ve madalya vereceğiz. Ayrıca burada bir noktanın altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün sunduğumuz madalyalar ve süs eşyaları manevi hatıralardır. Ülkemiz ve halkımız adına samimi bir teşekkür ifadesidir. Ancak en büyük takdir ve onur, başta depremzedelerimiz olmak üzere 85 milyon insanın gönlünde kazandığınız özel yerinizdir.Ayazda soğuklara ve yağmurlara karşı olarak savaşarak yüzyılın felaketinin simgesi oldunuz. Ülkemizin gördüğü en kötü felaket sırasında hepiniz bize umut verdiniz. Ülkemiz olağanüstü çabalarınızı asla unutmayacak. Devlet olarak kahramanlarımızı gururla ve elbette minnetle anmaya devam edeceğiz. Yüzyıl Felaketi, insanlık tarihindeki en yıkıcı doğal afetlerden biridir. 50.000'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Afete maruz kalanlar da daha sonra bölgeye gidenler mini bir kıyamet yaşadıklarını ifade ettiler. daha sonra bölgeye gidenler mini bir kıyamet yaşadıklarınıBozulan altyapı ve üst yapıyı değiştiriyoruz. 57.000 parçanın 50.000'ini kaldırdık. Merhumun yakınlarına 28 milyar gibi bir tutar ödedik. Yaklaşık 3,5 milyon kişiyi kamu tesislerinde ve aynı zamanda geçici barınma yerlerinde ağırlıyoruz. Bölgede toplam 650.000 yeni konut inşa etmeyi planlıyoruz. Tam kadromuz var. Biz umudumuzu her zaman canlı tuttuk. Tarih boyunca birçok zorluğu birlikte aşmış olsak da bugün bu zorlukları birlikte aşacağımıza inanıyoruz."