Erdoğan'dan dikkat çeken seçim vaadi: Kamuya işe alımlarda mülakat sistemi kalkacak!







KILIÇDAROĞLU'NUN YILLARDIR SÖYLEDİĞİ PROJEYİ ANLATTI











"MÜLAKATI KALDIRIYORUZ"

Ak Partinin seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kampanya platformunu duyurduğu sırada iki önemli hamlesinden bahsetti. Gençlerden oy alabilmek için teknoloji kartını öne süren Erdoğan, "Yüksek öğrenim gören gençlere bir kereye mahsus vergi muafiyeti ile cep telefonu ve bilgisayar almalarını sağlayacağız ve ayda 10 cigabayt kadar ücretsiz internet vereceğiz." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun verdiği en etkili vaatlerden birine yer vererek, şunları söyledi:– Uygulayacağımız “aile geliri ek sistemi” ile hiçbir hane gelirinin belli bir düzeyin altına düşmemesini sağlayacağız. – Aile Kalkanı programı ile ev hanımlarının emekli olmasına yardımcı olmaktan her ailede en az bir işçi bulunmasına kadar birçok uygulamayı hayata geçiriyoruz.Erdoğan, yıllar boyunca binlerce niteliksiz adaylıktan sorumlu olan mülakat sistemini kaldıracaklarını duyururken, "Mecburi yükümlülükler dışında mülakat iptal edilerek gençlerin sınavlardaki başarı sıralamalarına göre kamuya açık olarak işe alım yapacağız.” diye konuştu.