SİYASET
11 Nisan 2023 - 23:39

Erdoğan'dan dikkat çeken seçim vaadi: Kamuya işe alımlarda mülakat sistemi kalkacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini açıklarken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun birkaç yıldır gündemde getirdiği "aile sigortası" projesini AKP'nin seçim beyannamesi içine dahil ettiğini dile getirdi. Erdoğan, kamuya alımlarda mülakat sistemini iptal edeceğini kamuoyuna duyurdu.

SİYASET
11 Nisan 2023 - 23:39
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Erdoğan'dan dikkat çeken seçim vaadi: Kamuya işe alımlarda mülakat sistemi kalkacak!
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Ak Partinin seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kampanya platformunu duyurduğu sırada iki önemli hamlesinden bahsetti. Gençlerden oy alabilmek için teknoloji kartını öne süren Erdoğan, "Yüksek öğrenim gören gençlere bir kereye mahsus vergi muafiyeti ile cep telefonu ve bilgisayar almalarını sağlayacağız ve ayda 10 cigabayt kadar ücretsiz internet vereceğiz." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YILLARDIR SÖYLEDİĞİ PROJEYİ ANLATTI

Kamuya işe alımlarda mülakat sistemi kalkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun verdiği en etkili vaatlerden birine yer vererek, şunları söyledi:



– Uygulayacağımız “aile geliri ek sistemi” ile hiçbir hane gelirinin belli bir düzeyin altına düşmemesini sağlayacağız.

– Aile Kalkanı programı ile ev hanımlarının emekli olmasına yardımcı olmaktan her ailede en az bir işçi bulunmasına kadar birçok uygulamayı hayata geçiriyoruz.

"MÜLAKATI KALDIRIYORUZ"

Erdoğan, yıllar boyunca binlerce niteliksiz adaylıktan sorumlu olan mülakat sistemini kaldıracaklarını duyururken, "Mecburi yükümlülükler dışında mülakat iptal edilerek gençlerin sınavlardaki başarı sıralamalarına göre kamuya açık olarak işe alım yapacağız.” diye konuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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