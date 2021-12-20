Erdoğan'dan düşük faiz yorumu: Nas ne diyorsa o!













İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nin düzenlediği 2021 İlim Yayma Ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında ekonomi ile ilgili de konuştu.Bu güne kadarki büyüme rakamları, üretim, istihdam ve ihracatla bütçede denge oluşturduklarını ve Türkiye'nin küresel çapta bir başarı yakaladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları da bu çerçevelerde değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.Düşük faiz ile ilgili gelen eleştiriler hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiç kimsenin kendisinden başka bir şey beklememesi gerektiğini vurgulayarak, 'Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu.' ifadelerini kullandı.Şuan gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin faiz rakamlarıyla enflasyon rakamları arasında meydana gelen farkın merdeyse 10 kata yükseldiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları sınırlı faiz indirimlerinin de bu tablonun gerekçesi olamayacağını söyledi.