Erdoğan'dan faiz indirimi değerlendirmesi: "Kimse akıl vermesin"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Bir dizi açılışlar ve temaslar için Balıkesir'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hedefinde 6'lı masa olan Erdoğan, kamuoyunun en çok konuştuğu faiz indirimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dünya genelinin en büyük sorunlarından birisinin enflasyon olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de refah düzeyinde yaşanmış olan tüm kayıpları telafi edecek bir takım tedbirleri aldıklarını söyledi. Katıldıkları her toplantıda asırlık sorunların çözümleri için hazırladıkları reformları açıkladıklarını belirten Erdoğan, en büyük sorunlarının geçtiğimiz Aralık ayı itibariyle malum yükselişe geçen enflasyon olduğunu ve bu yükselişin de vatandaşların hayatında yol açtığı sıkıntılar olduğunu ifade etti.Faiz indirimleri hakkında daha önce yaptığı konuşmalarını yeniden hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin görevinin başında olduğu faizin her geçen gün, her geçen hafta ve her geçen ay inmeye devam edeceğini söyledi. "Kimse bize bu konuda akıl vermesin." diyen Erdoğan, yatırımcıların devlet bankalarından talep ettikleri krediler için faiz indiriminin şart odluğunu belirterek, "Çünkü yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için de düşük faiz" dedi. 'Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Avrupa ve ABD'de yaşayan yakınlarınıza telefon açıp enflasyonun yansımalarını sorun.' diyen Erdoğan, 'Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır' diye konuştu.