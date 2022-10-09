Bir dizi açılışlar ve temaslar için Balıkesir'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hedefinde 6'lı masa olan Erdoğan, kamuoyunun en çok konuştuğu faiz indirimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dünya genelinin en büyük sorunlarından birisinin enflasyon olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de refah düzeyinde yaşanmış olan tüm kayıpları telafi edecek bir takım tedbirleri aldıklarını söyledi. Katıldıkları her toplantıda asırlık sorunların çözümleri için hazırladıkları reformları açıkladıklarını belirten Erdoğan, en büyük sorunlarının geçtiğimiz Aralık ayı itibariyle malum yükselişe geçen enflasyon olduğunu ve bu yükselişin de vatandaşların hayatında yol açtığı sıkıntılar olduğunu ifade etti.
SİYASET
09 Ekim 2022 - 13:40
Erdoğan'dan faiz indirimi değerlendirmesi: "Kimse akıl vermesin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz indirimleri hakkında yaptığı değerlendirmesinde her geçe gün faiz indiriminin yapılacağını vurgulayarak kimsenin bu konuda akıl vermesine ihtiyaçları olmadığını söyledi.
SİYASET
09 Ekim 2022 - 13:40
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