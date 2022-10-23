Erdoğan'dan faiz mesajı: "Faiz lobileri çöküşte, oranları tek haneye indireceğiz!







"TÜRK DEMOKRASİSİNİ AYIPLARINDAN KURTARMA MÜCADELESİ VERİYORUZ"











"FAİZLE MÜCADELE BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen STK ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katıldı. Kürsüye çıkan Erdoğan gündeme dair çok önemli açıklamalar yaparken herkesşn merakla beklediği faiz rakamları hakkında yeni bilgiler paylaştı. Erdoğan konuşmasında, “Şu anda faiz koridorları çökmeye başladı ve artık tek haneli oranlara iniyoruz. Özel sektör bankaları da faiz oranlarını düşürmeye başladı” dedi.Toplam yatırımı 8 milyar lirayı aşan yüzlerce projeyi şehir yararına hayata geçirdiklerinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim siyaset anlayışımızda, birinin siyasi görüşünden dolayı dışlama yoktur. 85 milyonun her üyesi bizim öz kardeşimizdir. Her birey bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Bize oy versin ya da vermesin 85 milyon insanın tamamını dahil etmeye çalıştık. " diye konuştu.Hak ve özgürlükler alanında Türkiye için bir dönemi geride bıraktıklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasında "İlk günden beri Türk demokrasisini bu utancından kurtarmak için mücadele ettik. Bizden önce Türkiye bir yoksulluk ve güvencesizlik yeriydi. Toplumun farklı kesimleri siyasi ve sosyal hayattan dışlanmaktadır. Kürt kardeşlerimiz bir yandan bölücü terör örgütüne, bir yandan da faşist baskıya kapılmış durumda. Eğitimden sosyal hayata kadar birçok alanda insanımızın eşit olmasını gerektiren bir anlaşma vardı." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Kamu hizmetlerinin merkezine kendi insanını hor gören elitist bir yorum yerine kerim devleti anlayışını yerleştirdik. Elit kesimin baskıcı tutumuna rağmen bunu başardık. Anayasa Mahkemesi'nin kapısındaki korumalara rağmen tesettür sorununu çözdük. Şu sıralar hobi koridorları çökmeye başlıyor. Tek hanelere iniyoruz. Bugün geriye dönüp baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti, reform irademizle, tarihinin en büyük atılımını bizimle birlikte gerçekleştirmiştir. Emek ve yatırım politikalarımızda "tamam" kelimesini kullanmadığımız gibi hak ve özgürlükler çıtasını da yükseltiyoruz. Reform konusunda kararlıyız. Türkiye'de halka hizmet anlamında kimse elimize su dökemez. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu reformları uygulamada kimse bizimle rekabet edemez.