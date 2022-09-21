SİYASET
21 Eylül 2022 - 11:24

Erdoğan'dan gazeteciye: 'O Biden, ben Erdoğan'ım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde bir gazetecinin “Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz?” sorusuna, “Hayır, niye. O Biden, ben Erdoğan'ım” yanıtını verdi.

SİYASET
21 Eylül 2022 - 11:24
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Erdoğan’dan gazeteciye: 'O Biden, ben Erdoğan’ım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde diplomatik görüşmelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarına dair bir gazetecinin sorularını yanıtladı. Gazetecinin “Biden ile görüşecek misiniz?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Resepsiyonuna katılacağım” dedi. Erdoğan, “Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz?” sorusuna ise, “Hayır, niye. O Biden, ben Erdoğan'ım” şeklinde yanıt verdi.

ABD'li senatörlerle F-16 konusunda gerçekleştirdiği görüşme de sorulan Erdoğan, “Olumlu konuşuyorlar” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Onaylayacaklar, geçeceğini mi düşünüyorsunuz?” yönündeki soruya ise, “Öyle diyorlar” şeklinde yanıt verdi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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