Erdoğan'dan, gençlere önemli mesaj: 28 Mayıs'ta güçlü desteğinize güveniyorum!













"KİMSENİN SİZİ KORKUTMASINA İZİN VERMEYİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını değerlendirirken genç seçmenlere seslenerek, millet iradesini sandıkta ortaya koyan gençlere teşekkür etti ve 28 Mayıs gününü heyecanla beklediğini ifade etti. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Sevgili gençler, 14 Mayıs'ta iradenizi savunduğunuz, sandıkta seçiminizi özgürce ifade ettiğiniz ve demokrasimize destek olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dünya gençliğine gösterdiğiniz örnek tavırla milletimizin sizlere güvenmekte ne kadar haklı olduklarını bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum.Siz bizim umudumuz, gözbebeğimiz, aydınlık geleceğimizin teminatısınız. Tarihi şanlı başarılarla dolu bu milleti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağınızı umuyorum. Lütfen kimsenin hayalleriniz ile sizlerin aranıza girmesine, sizi tehdit etmesine, korkutmasına, kendi zehrini enjekte etmesine izin vermeyin. Egoları yüksek, yenilgi ve seçim yenilgisi geçmişi olan bireylerin sizi derin karanlıklarına sürüklemesine lütfen izin vermeyin."