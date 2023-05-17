Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını değerlendirirken genç seçmenlere seslenerek, millet iradesini sandıkta ortaya koyan gençlere teşekkür etti ve 28 Mayıs gününü heyecanla beklediğini ifade etti. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Sevgili gençler, 14 Mayıs'ta iradenizi savunduğunuz, sandıkta seçiminizi özgürce ifade ettiğiniz ve demokrasimize destek olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dünya gençliğine gösterdiğiniz örnek tavırla milletimizin sizlere güvenmekte ne kadar haklı olduklarını bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum.
GÜNDEM
17 Mayıs 2023 - 11:38
Erdoğan'dan, gençlere önemli mesaj: 28 Mayıs'ta güçlü desteğinize güveniyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili yaptığı yorumlar sonrası genç kesime bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, seçime destek veren gençlere teşekkür ederek “Seçim başarısızlıkları olan kişilerin sizi kendi karanlıklarının uçurumuna çekmesine asla izin vermeyin. 28 Mayıs'ta sizlerin sarsılmaz desteğine güveniyorum genç kardeşlerim." ifadelerini kullandı.
GÜNDEM
17 Mayıs 2023 - 11:38