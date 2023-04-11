AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için startını verdi. Bu çerçevede AK Parti'nin seçim beyannamesi ve milletvekili adayları yükselme toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin seçim beyannamesini etkinlikte izleyicilere açıkladı. Seçim beyannamesinde gençler ve özellikle üniversite öğrencileri de unutulmadı. Erdoğan, 24 ay geri ödemeli 48 ay vadeye sahip evlilik kredisinden bahsederken çocuklu kadınlara erken emeklilikten, yurt dışından temin edilen araba limitinde ciddi indirime kadar pek çok müjdeyi verdi. AK Parti vizyonunu ortaya çıkaran beyanname açıklamasında özellikle üniversite öğrencileriyle gençleri ayrı tutmadıklarını gösterdi.
GÜNDEM
11 Nisan 2023 - 17:18
Erdoğan'dan gençlere ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesini açıklarken gençleri unutmadı ve onlara cep telefonu ve bilgisayar alımında bir defaya mahsus vergi muafiyeti uygulanacağını açıkladı.
GÜNDEM
11 Nisan 2023 - 17:18