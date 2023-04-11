Erdoğan'dan gençlere ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi!













GENÇLERE ÖTV'SİZ CEP TELEFONI VE BİLGİSAYAR MÜJDESİ

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için startını verdi. Bu çerçevede AK Parti'nin seçim beyannamesi ve milletvekili adayları yükselme toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin seçim beyannamesini etkinlikte izleyicilere açıkladı. Seçim beyannamesinde gençler ve özellikle üniversite öğrencileri de unutulmadı. Erdoğan, 24 ay geri ödemeli 48 ay vadeye sahip evlilik kredisinden bahsederken çocuklu kadınlara erken emeklilikten, yurt dışından temin edilen araba limitinde ciddi indirime kadar pek çok müjdeyi verdi. AK Parti vizyonunu ortaya çıkaran beyanname açıklamasında özellikle üniversite öğrencileriyle gençleri ayrı tutmadıklarını gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ep telefonu ve bilgisayar alımı bir defaya mahsus vergiden muaf olacağını söyledi. Erdoğan, üniversite öğrencilerine ayda 10 GB ücretsiz internet desteği verileceğini de duyurdu. Erdoğan'ın bu konudaki açıklaması şöyle: "Üniversite öğrencilerimize her ay 10 GB ücretsiz internet erişimi sağlayacağız. Genç üniversite öğrencilerini bir kerelik cep telefonu ile birlikte bilgisayar alımlarında vergi ödemekten muaf tutacağız.