Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni lakap: Vah vah Kemal!







"REHAVETE KAPILMIYORUZ"











"MİLLETİMİZE SÖYLEMEDİK LAF BIRAKMADILAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci cumhurbaşkanlığı seçimine sekiz gün kala 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a bir ziyarette bulundu. Erdoğan, kent meydanında düzenlediği mitingde millete seslendi.Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için bazı değerlendirmeler yapan Erdoğan, rehavete kapılmamak gerektiğini vurgulayarak ikinci tur için tek bir vatandaşın dahi fire vermesini istemediklerini söyledi. Erdoğan, herkesi oy kullanmaya davet ederken en yakın rakibi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmalarından bahsetti ve muhalefeti suçlayarak şu ifadeleri kullandı: "Biz deprem bölgesinde memleketi güçlendirmek, şehirlerimizi yükseltmek için çalışmalar yaparken birileri burada geziniyor. Deprem bölgesindeki hemşehrilerimizin hobisi. Bu tabloya göre sandık için toprak kendiliğinden çıkıyor" Kemal bey mi yaptı bunu? Kandil talimat almıyor mu?Terör örgütleriyle bu yola çıktı.Edeler bu teröristlerin yanında olanlara mı oy verdi? 28 Mayıs sabahı bay bay Kemal için vah vah Kemal diyeceksiniz."Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her seçimden sonra kaybederler, milletimize söz söylemezler. Kendi küçük dünyalarında kurdukları Türkiye hayali ile gerçekler arasında fark olunca çıldırırlar. milletlerinin hakikati, onlara Osmanlı'dan bir tokat gibi gelmiş, kalplerine kin ve nefretlerini deprem kardeşlerimize kanalize ederek evrensel cimrilik tarihinde yeni bir sayfa açmışlardır. Bu kin ve nefret çılgınlığında gençten kadına, emekliden çiftçiye herkesin payı var. Metin ve video ile saldırırlar. Depremzedeleri evlerinden tahliye etmekten çadır kurmaya kadar hiçbir kabalık yapmıyoruz."