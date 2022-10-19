Erdoğan'dan 'madenci ailelerine mali destek paketi' talimatı: Hem maaş, hem kamuda iş olanağı

Mevzuat çalışmaları devam ederken, 2003 yılından sonra maden kazalarında ölen madencilerin kıdemlerine, eşi yoksa eşine, eşi yoksa çocuklarına, yoksa ebeveynlerine bakılmaksızın aylık bağlanması planlandığı öğrenildi. Ayrıca hayatını kaybeden madencinin yakınlarından birisine de kamuda çalışma hakkı verilecek. Bu düzenlemeye benzeyen bir düzenleme, 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin ölümü ile sonuçlanan Soma maden faciasından kısa bir süre sonra çıkarılan Torba Yasası ile geçici olarak yapıldı.
KALICI BİR MEKANİZMA
Haziran 2014'te yürürlüğe giren 6545 sayılı kanuna eklenen geçici hüküm ile Soma faciasında ölen ve yaralananların yakınlarına maddi yardımda bulunuluyor ve bir süreliğine aylık maaş alıyorlar. Ancak kanun metninde bahsi geçen yardımlar Soma ilçesi ile sınırlı olup, benzer durumdaki diğer kazalarda yaralananlar ve ölenlerin yakınlarına kanun uygulanamıyor. AKP'nin son olarak iş, maden kazalarında yakınlarını kaybeden ailelere kalıcı bir destek mekanizması kurma planının çalışmasına başladıkları öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın meydana geldiği madenin en ileri teknolojiyi kullanan madenlerden biri olduğunu gösteriyor; ancak, monitör ekranındaki haber akışında 15 dakikalık bir sürenin olduğu ve kazanın hemen öncesinde ocaktaki metan seviyelerinin de gösterildiği paylaşıldı. Toplantıda, kazanın meydana geldiği gün madende ölçülen en yüksek metan değerinin yüzde 1,89 olduğu öne sürülürken, ihmal olup olmadığının tespiti için soruşturma açılacağı belirtildi.