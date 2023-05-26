Erdoğan'dan Oğan'a övgü dolu sözler: 'Cumhur İttifakı elemanı gibi çalışıyor!'













"TÜRKİYE İDEALİ İÇİN OY VERİN"

"TOKSİK İLİŞKİ KURULDU"

"KADIN 21 YILDA HERHANGİ BİR HAKKINI KAYBETMEDİ"

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTUYORUZ"

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ELEMANI GİBİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D ile CNN Türkiye'nin ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalar yaparken aynı zamanda Sinan Ogan'ı da yorumladı. 14 Mayıs seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde yer alan Sinan Oğan, seçiminin ikinci turu için Cumhur İttifakı'nın adayı Erdogan'a destek vereceğini açıkladı. Sinan Oğan'ın bazı TV programlarına da çıkacağını söyleyen Erdoğan, Oğan'ın şimdiden Cumhur İttifakı'nın bir elemanı gibi çalışmalarına başladığını ifade etti.İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Hep kendimizle yarışıyoruz. Türk demokrasisinde en büyük talihsizlik muhalefettir. İftiraları var. Kandil'in meclise girmesi için destek istiyor. Uyarmalıyım, organizasyon zaferden zevk almamalı. Yüce Türkiye ideali olan Yüzyıl Türkiye için oy vermeli. CHP yerel yönetimde ne yaptı? Halkın desteğini şehrin performansına getirdik.Terörle mücadele rafa kaldırılamaz. Şu anda terörle mücadelede çok iyi durumdayız. Terörle mücadelede fazla iyiyiz. 21 yıllık kazanım ile bölge insanları yatırım yapacaklar. Kazanırsak kimse kaybetmez. İnsanlar yatırım yapacak ve istihdam artmış olacak. Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri de kazanır. Herkes doğru cevabı verecektir. Terör örgütleri sürekli Erdoğan'ın kaybetmesi gerektiğini söylüyor. Bizim insanımız oy kullanmayı biliyor. Toksik ilişki kurdular, negatif anlamda bir siyaset yapıyorlar.Kadına şiddeti reddediyoruz. Onu ne tanıştırabilirsin ne de yanında olabilirsin. Başardıklarımıza rağmen CHP. Kadınların özgürce yaşaması için tedbirler aldık. 21 yıldır sürekli aynı şeyler konuşuluyor. Aynı zihniyet, aynı kafiye. Kadınlara her alanda destek veriyoruz. 21 yıldır hiçbir kadın haklarından hiçbir şey kaybetmedi.Kabineyi hızlı bir şekilde kurmamız gerekiyor. Samimiyet sınavını kaybettiler. Kılıçdaroğlu düne kadar teröristten kurtulmaya çalışıyordu. Terörü kaynağında yok ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun birlikte hareket etmesi ise ayrı bir konu.Sinan Bey ile pazarlık yoktur. Sinan Bey çeşitli programlara katılacak. Yarın Antalya'da Mevlüt Bey'i ziyaret edecek. Cumhur İttifakı üyesi olarak göreve başladı. Bu önemli bir ilerleme. Taban bunu Antalya'da görünce farklı bir yaklaşımla değerlendirecektir. Sinan Bey'in televizyonlarda çalışmaları bazı eksikleri de ortadan kaldıracaktır. 5.2 olabilir, eski olabilir, eksik olabilir. Ortaya çıkan sinerjiyi değerlendirmek önemlidir. "PAZARLIK OLMADI" Sinan Oğan bir gerçektir. Sonra bize karşı harekete geçmeye karar verdi. Pazarlık yok. Benim üretimimde böyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı bu. Toplam puanı 1 puan alamayan partilere 40 yetki verdi.