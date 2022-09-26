Erdoğan'dan öğrencilere zam müjdesi! Günlük beslenme yardımı 60 lira oldu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı ve toplantı gündemine ilişkin öneli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğrenim yurtlarında okuya öğrencilerin bir süredir bekledikleri beslenme yardımı hakkında müjdeli bir haber paylaştı.
"Günlük beslenme yardımı 60 lira oldu"
Gençlerle hem bugünün hem de geleceğin dünyasına dair ufuk turu yaptıklarını ve prensip olarak ise 'oku, düşün, uygula, neticelendir' tanımlarını bir kez daha paylaştıklarını belirterek onlar için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini söyledi. Kabine toplantısında, yükseköğretim öğrencileri için ödenen beslenme yardımını ele aldıklarını aktaran Cumurbaşkanı Erdoğan, yüksek yurtta kalan öğrencilere verilen beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkardıklarını müjdeleyerel böylelikle beslenme yardımında 2,5 kat artış yaparak aylık bin 800 liraya yükselttiklerini duyurdu.