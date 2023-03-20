Erdoğan'dan öğretmen adaylarına kadro müjdesi: 45 bin yeni öğretmen ataması için geri sayım başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen adaylarının bir süredir beklediği müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Erdoğan, "Eğitim sisteminin kalitesini artırmak ve eğitim kadrosunu da daha güçlü hale getirmek amacıyla 45 bin öğretmen ataması yapacağız." dedi.
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK
Depremin yaralarını sarmak için öncelikle afet bölgelerine gönderilmek üzere öğretmenlerimizi görevlendirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tüm öğretmenlerimizi, ailelerini, öğrencilerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ederiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Erdoğan mesajında, “Değerli yurttaşlar, eğitim camiamızın değerli mensupları, buradan sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. Türkiye'de eğitim sisteminin kalitesini artırmak ve eğitim ekibimizi daha da güçlendirmek amacıyla 45.000 yeni öğretmen atayacağız. Depremin yaralarını sarmak için öncelikle afet bölgelerine gönderilmek üzere öğretmenlerimizi görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimizi, ailelerini, öğrencilerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ederiz” şeklinde ifadeler kullandı.