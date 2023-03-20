EĞİTİM
20 Mart 2023 - 19:09

Erdoğan'dan öğretmen adaylarına kadro müjdesi: 45 bin yeni öğretmen ataması için geri sayım başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda 45 bin yeni öğretmen atayacağını ve atanan öğretmenlerin ağırlıklı olarak deprem yaralarının sarılması maksadıyla ilk olarak afet bölgelerine yapılacağını açıkladı.

EĞİTİM
20 Mart 2023 - 19:09
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Erdoğan'dan öğretmen adaylarına kadro müjdesi: 45 bin yeni öğretmen ataması için geri sayım başladı!


Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen adaylarının bir süredir beklediği müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Erdoğan, "Eğitim sisteminin kalitesini artırmak ve eğitim kadrosunu da daha güçlü hale getirmek amacıyla 45 bin öğretmen ataması yapacağız." dedi.

45 bin yeni öğretmen ataması

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK



Depremin yaralarını sarmak için öncelikle afet bölgelerine gönderilmek üzere öğretmenlerimizi görevlendirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tüm öğretmenlerimizi, ailelerini, öğrencilerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ederiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Erdoğan mesajında, “Değerli yurttaşlar, eğitim camiamızın değerli mensupları, buradan sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. Türkiye'de eğitim sisteminin kalitesini artırmak ve eğitim ekibimizi daha da güçlendirmek amacıyla 45.000 yeni öğretmen atayacağız. Depremin yaralarını sarmak için öncelikle afet bölgelerine gönderilmek üzere öğretmenlerimizi görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimizi, ailelerini, öğrencilerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ederiz” şeklinde ifadeler kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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