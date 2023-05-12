Erdoğan'dan seçim öncesi demokrasi vurgusunda dikkat çeken 15 Temmuz mesajı!













Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ilgili bölümü şöyle:

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortak adayı olarak seçim çalışmalarına hız esmeden devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinde de sık sık paylaşımlar yapan Erdoğan, Twitter'dan seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı adayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden 14 Mayıs seçimlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Hangi saldırıyla karşılaşırsak karşılaşalım milletimizin iradesine ve aynı zamanda demokrasimize gölge düşürmeyeceğiz. Gerektiğinde, 15 Temmuz gecesindeki gibi hayatımız pahasına da olsa istiklâl ve istikbalimize sahip çıkacağız""Aşkımız da mücadelemiz de aziz vatanımız içindir. Adımıza kimseyle savaşmayız, vatanımızla ilgili kimseyi de tanımayız. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz vatan için savaşmayı görev biliriz. Biz sadece proje geliştiririz, eserler üretiriz, kalp siyaseti yaparız ve gönüller kazanırız. Ülkemizi ve şehirlerimizi yani ekmeğimizi yatırımlarla kalkındırmaktan çekinmiyoruz. Hangi saldırıyla karşılaşırsak karşılaşalım, milletimizin iradesine ve aynı zamanda demokrasimize gölge düşürmeyeceğiz. Gerektiğinde, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi, canımız pahasına bağımsızlığımızı ve geleceğimizi talep edeceğiz. Çünkü mensubu olmaktan ve hizmet etmekten onur duyduğumuz millet için varız."