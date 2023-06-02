GÜNDEM
02 Haziran 2023 - 11:42

Erdoğan'dan seçim sürecindeki vaatlerine 'Acele edin' talimatı!

Seçimi açık farkla kazanan ve halkın iradesiyle yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, seçim süreci boyunca verdiği birçok vaadin yerine getirilmesi için Meclis tatile girmeden yürürlüğe girmesi konusunda 'Acil' talimatı verdi.

GÜNDEM
02 Haziran 2023 - 11:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Erdoğan'dan seçim sürecindeki vaatlerine 'Acele edin' talimatı!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel merkezde toplanan yeni yürütme kuruluna, seçim öncesi vaatleri meclisin tatile gireceği 15 Temmuz'a kadar yasalaştırma talimatı verdi.

SEÇİM SÜRECİNDEKİ TAAHHÜTLERLE İLGİLİ TALİMATLAR

Erdoğan'dan seçim sürecindeki vaatlerine 'Acele edin' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim süreci boyunca verdiği vaatlerden bazılıları şu şekilde:



 Memurlar için asgari ücretin 22 bin liraya çıkarılması, evlenmek isteyen gençlere 150 bin lira faizsiz iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi olanağı, genç girişimcilere bedelsiz arsa edinimi gibi taahhütler, genç girişimciler için 2 yılı geri ödeme yapmadan 5 yıl vadeye sahip kredi, sosyal güvenceye sahip olmayan ev hanımlarına yeni sigorta sistemi, anneler için isteğe bağlı sigorta düzenlemesi, ev hanımlarının daha az primle erken emekli olabilmelerini sağlama..

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ