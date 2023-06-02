Erdoğan'dan seçim sürecindeki vaatlerine 'Acele edin' talimatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel merkezde toplanan yeni yürütme kuruluna, seçim öncesi vaatleri meclisin tatile gireceği 15 Temmuz'a kadar yasalaştırma talimatı verdi.
SEÇİM SÜRECİNDEKİ TAAHHÜTLERLE İLGİLİ TALİMATLAR
Memurlar için asgari ücretin 22 bin liraya çıkarılması, evlenmek isteyen gençlere 150 bin lira faizsiz iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi olanağı, genç girişimcilere bedelsiz arsa edinimi gibi taahhütler, genç girişimciler için 2 yılı geri ödeme yapmadan 5 yıl vadeye sahip kredi, sosyal güvenceye sahip olmayan ev hanımlarına yeni sigorta sistemi, anneler için isteğe bağlı sigorta düzenlemesi, ev hanımlarının daha az primle erken emekli olabilmelerini sağlama..