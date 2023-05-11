Erdoğan'dan yeni seçim vaadi: 'En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkacak!'













"EMEKLİLERE DE YANSIYACAK"

HAK-İŞ Genel Kurulu'na katılan cumhurbaşkanı adayı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma yaptı ve önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Memurlar için en düşük maaş 22 bin lira olacak. Memurlara yapılan bu zamlar emekliler için de yansıtılacak." ifadelerini kullandı. “Temmuz ayı içinde bir adım daha ileri gidiyoruz. Devlet memurlarının en düşük maaşlarını en düşük memur maaşından aşağı olmayacak şekilde ayarlayacağız" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının ise bu kapsamda 22 bin lira olacağını sözlerine ekledi. Erdoğan, ayrıca şartları sağlayan tüm birinci kademe görevlilerin de 3 bin 600 ek gösterge hakkından yararlanabileceğini duyurdu.7 bin 500 TL üzeri emekli maaşındn faydalanan emeklileri de memnun edeceklerini söyleyen Erdoğan, “Memurların asgari maaşını yaklaşık olarak 12 bin TL'den 21 TL'ye üstüne çıkardık. Bir memur için en düşük maaş 22 bin TL'yi bulacak. Memur maaşlarına yapılan bu zam emeklileri de etkileyecek. Memur maaşına yapılan zammın emekliler için otomatik olarak düşeceğini söyleyen Erdoğan, "Bakanımıza bu işin yasal tarih olan Temmuz'a kadar tamamlanması talimatını verdim" dedi.