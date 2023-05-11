HAK-İŞ Genel Kurulu'na katılan cumhurbaşkanı adayı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma yaptı ve önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Memurlar için en düşük maaş 22 bin lira olacak. Memurlara yapılan bu zamlar emekliler için de yansıtılacak." ifadelerini kullandı. “Temmuz ayı içinde bir adım daha ileri gidiyoruz. Devlet memurlarının en düşük maaşlarını en düşük memur maaşından aşağı olmayacak şekilde ayarlayacağız" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının ise bu kapsamda 22 bin lira olacağını sözlerine ekledi. Erdoğan, ayrıca şartları sağlayan tüm birinci kademe görevlilerin de 3 bin 600 ek gösterge hakkından yararlanabileceğini duyurdu.
GÜNDEM
11 Mayıs 2023 - 14:57
Erdoğan'dan yeni seçim vaadi: 'En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkacak!'
HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında çıkarılacak yönetmelikle memur asgari ücretinin 22 bin liraya ulaşacağını duyurdu.
GÜNDEM
11 Mayıs 2023 - 14:57