Erdoğan, depremzedelere 'ücretsiz ev' vaadini eleştirdi: Hibe seviyesinde teslim edilecek!

Adıyaman'da meydana gelen depremin ardından yıkılan binaların yerine yeni afet konutlarının başlatılması projesinde temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Adıyaman'da yapacağımız konut sayısı 50 bin, köydeki konut sayısı ise 23 bin 640'a ulaşacak. Yapımına başladığımız ev ve köy evlerinin sayısı 56 bin 323'e ulaştı Adıyaman'da gerek il ve ilçe merkezlerinde gerekse köylerde evleri yıkılan ya da kullanılamaz hale gelmiş olan hiçbir kardeşimizin mağdur etmeyeceğiz.
"DEPREM KONUTLARI, VATANDAŞLARA HİBE SEVİYESİNDE TESLİM EDİLECEK"
Devlet, ödemeleri ve sübvansiyonları göz önünde bulundurarak vatandaşına destek yöntemine göre depreme dayanıklı konut sağlıyor.3 bini Adıyaman'da 14 bin 600 adet küçük sanayi dükkanı yapıp esnaf, sanatkar ve işletmecilerimize teslimlerini gerçekleştireceğiz.
"650 BİN KONUT YAPILACAK"
Depremden etkilenen tüm illerimizde konteyner sayısını 100 bine çıkarıyoruz. Hasarsız ve hafif hasarlı olan evler kademeli olarak kullanıma açıldı. İnşaatına başladığımız konut ve köy evi sayımız 56 bin 323'e ulaştı. Toplamda 650 bin olacak şekilde 319 bin konut ile birlikte köy evini teslimatlarını yapacağız. Aylık 3.000 TL'den 5.000 TL'ye kadar kira yardımı sunulmaktadır. Yalan yanlış bilgilerle ülkemizi kandırmaya çalışanlar var. Bu mübarek ramazan ayında Kemal Bey yalan bir haber
verdi: “Geleceğiz. Yani her şey ücretsiz. Kimse hükümetin ne yaptığını bilmiyor. 11 tane belediye var. Kentsel metropoller henüz buralara gelmedi mi? AK Parti'nin illeri ilk günden beri var. 14 Mayıs'ta bunu hesaba katmaya hazır mıyız?”