SİYASET
25 Mayıs 2023 - 13:13

Erdoğan, 'Diktatörlük' iddialarına sert yanıt verdi: 'Bunlar tamamen safsata!'

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, sözde diktatörlüğün saçmalıktan ibaret olduğunu gösterdiklerini ve bir dergi kapağıyla ülkenin yönetilmeyeceğini kanıtladıklarını belirterek "Türk devletinin iradesinin kısıtlanamayacağını gösterdik. Yalan, iftira ve terör siyasetiyle seçim kazanılamaz. Nefret söyleminin insanların kalbine işlemediğini ispat edeceğiz." dedi.

SİYASET
25 Mayıs 2023 - 13:13
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Erdoğan, 'Diktatörlük' iddialarına sert yanıt verdi: 'Bunlar tamamen safsata!'


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, seçim sürecinin sayısız gerçeği anlanmasına vesile olduğunu söyledi. "14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisi için oy kullanacağız" diye Erdoğan, "Türkiye'ye yönelik 'diktatörlük' diyerek iftira niteliğinde saldırılar." diye konuştu.

Erdoğan yaptığı açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

Erdoğan, 'Diktatörlük' iddialarına sert yanıt verdi 'Bunlar tamamen safsata!

"Ülkelerinde seçmenin yarısını bile oy kullanamayanların yürüttüğü karalama kampanyalarıdır. Bunlar akıllara durgunluk veren faaliyetlerdir. Uluslararası basında hakkımızda ortaya atılan üstü kapalı teoriler yalan ve gerçek dışıdır. muhalefet tarafından tekrarlanan iftiralar, iradenin iradesiyle oradaki her şeyi iptal ettik. Diktatörlük iddialarının tamamen anlamsız olduğunu gösterdik.



Dergi kapağı uyarlamanın mümkün olmadığını ülkemize gösterdik. Türk Milleti iradesinin zincirlenemeyeceğini kanıtladık. Yalanla, iftirayla, korku siyaseti ile seçim gösterdik. Nefret söylemiyle insanların kalbine girmenin imkansız olduğunu kanıtladık. Bölücülerle, FETÖ'cülerle siyasi başarı adına yürümenin mümkün olmadığını gösterdik.kazanılamaz onu

Pek çok etkinliğin yanı sıra, geride kalan 21 yılda demokrasimizin ne kadar olgunlaştığını ve ülkemizin öngörüsünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Hangi siyasi partiyi desteklerse desteklesin 85 milyon insanla bunu başardık. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin bütün bu kazanımlarını hep birlikte daha da başaracağız"

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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