Erdoğan, 'Diktatörlük' iddialarına sert yanıt verdi: 'Bunlar tamamen safsata!'







Erdoğan yaptığı açıklamasına şu ifadelerle devam etti:











Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, seçim sürecinin sayısız gerçeği anlanmasına vesile olduğunu söyledi. "14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisi için oy kullanacağız" diye Erdoğan, "Türkiye'ye yönelik 'diktatörlük' diyerek iftira niteliğinde saldırılar." diye konuştu."Ülkelerinde seçmenin yarısını bile oy kullanamayanların yürüttüğü karalama kampanyalarıdır. Bunlar akıllara durgunluk veren faaliyetlerdir. Uluslararası basında hakkımızda ortaya atılan üstü kapalı teoriler yalan ve gerçek dışıdır. muhalefet tarafından tekrarlanan iftiralar, iradenin iradesiyle oradaki her şeyi iptal ettik. Diktatörlük iddialarının tamamen anlamsız olduğunu gösterdik.Dergi kapağı uyarlamanın mümkün olmadığını ülkemize gösterdik. Türk Milleti iradesinin zincirlenemeyeceğini kanıtladık. Yalanla, iftirayla, korku siyaseti ile seçim gösterdik. Nefret söylemiyle insanların kalbine girmenin imkansız olduğunu kanıtladık. Bölücülerle, FETÖ'cülerle siyasi başarı adına yürümenin mümkün olmadığını gösterdik.kazanılamaz onu Pek çok etkinliğin yanı sıra, geride kalan 21 yılda demokrasimizin ne kadar olgunlaştığını ve ülkemizin öngörüsünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Hangi siyasi partiyi desteklerse desteklesin 85 milyon insanla bunu başardık. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin bütün bu kazanımlarını hep birlikte daha da başaracağız"