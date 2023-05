Erdoğan, emeklilere Temmuz'u işaret etti: 'Maaşları artırma çalışması yapıyoruz'

EMEKLİLERİN MAAŞLARINI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ











ENFLASYON ŞU ANDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

"Fiyatları yükseltmek için ciddi bir neden görmüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-A haber ortak canlı yayınında gündeme ve seçime yönelik değerlendirmelerde bulunurken ekonomik programın planlandığı gibi işlediğini belirterek, “Burada doğal bir gerçeği ifade etmem gerekiyor. Benim ilk dönemimde hükümetimiz faiz oranlarını 4,6'ya, enflasyonu da 6,2'ye indirdi. Bizim tecrübemiz, bunun için yeterli. Seçimden sonra piyasalarda daha fazla rahatlama, ekonomide büyüme ve yatırım artışı görmeyi umuyorum. Kimse bundan endişe etmesin." dedi. Erdoğan, ATV-A Haber'de yayınlanan "Gündem Özel" ortak canlı yayınına katıldı ve gazeteciler Banu El ile Okan Müderrisoğlu'nun kendisine yönelttiği sorularını yanıtladı. Hem gündeme hem de seçimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vatandaşlara da müjdeli bir haber verdi.Temmuz ayındaki maaş düzenleme planını hatırlatılması üzerine "Halka ne mesaj vereceksiniz?" diye sorulduğunda Erdoğan, en düşük dereceli emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkardıklarını ve bu rakamı daha da yükseltmek için çalıştıklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Temmuz ayında memurların asgari ücretini 22 bin liraya yükseltme sözü verdiklerini ve bunu yapacaklarını hatırlatarak, konuyla ilgili bir açıklama yapan Erdoğan, EYT'den emekli olanlara bütün haklarını verdiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerini belirterek "İlk maaşlarını aldılar, güle güle harcasınlar." dedi. Asgari ücretle ilgili olarak Erdoğan, "Artık asgari ücret hesaplamaları temmuz ayında devam edecek. Bildiğiniz gibi buna Ücret Komisyonu'nun yaptığı toplantı ve çalışmayla karar veriliyor. Bugüne kadar yaptığımız gibi bunun için de tedbirler alacağız." Tüm çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacağız ve bu doğrultuda gerekli tüm önlemleri alacağız." ifadesini kullandı. Enflasyona değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:"Enflasyon da düşüş trendinde ve inşallah enflasyonu tekrar tek hanelere çekeriz. Ekonomik programımız planladığımız gibi işliyor. Tabii burada şunu da göstermem lazım. İlk dönemimizde faizi 4,6'ya, enflasyonu da 4,6'ya indirdik. 6.2 Biz hükümetiz, başardık. Tecrübemiz yeterli. Seçimden sonra inşallah piyasalarda rahatlama, ekonomide büyüme ve artan yatırımları birlikte göreceğiz. Kimse endişe etmesin. Çünkü içinden geçtik, yaptık ama onlar bir şey yapmadılar. Şimdilerde bay Kemal, panosuna koymuş: “Enflasyonu düşüreceğiz." Ya da tecrüben yok, pratiğin yok, hiçbir şeyin yok."Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Piyasa bazı faiz mesajları bekliyor" dedi. Sosyo-Ekonomik Şura gibi önemli kurumsal yapı bulunuyor. Acaba partileri bir araya getirip ekonomik gerekçelerle seçim beyannamenize “Şartlar gerektirdikçe biz de bazı güncellemeler yapacağız” desek mi? Sizin de bir mesajınız var. “Bu açıdan bir değerlendirme, çerçeve çıkartabilir misiniz?” sorusuna yanıt olarak; Erdoğan şu değerlendirmede bulundu: "Tabi bazen bunun için kendi hafızamda isimler oluyor. Bütün bu süreci bu isimlerden çok farklı bir şekilde konsolide etmek ve tabii ki bir sonraki adımı atmak gerekiyor. Ülkemizin kronikleşen sorununu çözmek için büyük adımlar attık. Şimdi enflasyon, hayat pahalılığı gibi konuları da ele alacağız ve bu konuda gıda fiyatları açısından bu noktada inşallah yaz dönemi ve düşüşle birlikte piyasadaki fiyatlar da dengelenir. Başladı bak şimdi domates, patates vs fiyatı 7 liraya düştü. Şimdi önümüzdeki dönemde çok farklı olacak ve aynı zamanda da emtia fiyatları tereddütsüz düşmekte.. Şu anda girdi maliyetleri düşüyor, arz artıyor ve bu nedenle fiyatları yükseltmek için ciddi bir neden görmüyoruz." EYT ile 3600 ek gösterge yönetmeliği sonrasında kamuda gençlere yeni kadro açılıp açılmayacağı sorusuna Erdoğan, son dönemde 45 bin öğretmen ve 4 binden fazla öğretmen engelli üye atadığını hatırlattı. Bakanlar Kurulu'nun oluşturulmasıyla birlikte süreçte yapacakları yeni atamalar üzerinde çalışacaklarını söyleyen Erdoğan, "Örneğin tıp alanında 40 binden fazla atama yaptık. Hemşire, doktor vs. yani bu konularda bir engelimiz yok. Ve genellikle yerine getiremeyeceğimiz sözler vermeyiz. Gençlerin önünü açmayı, sorunlarını çözmeyi ve onlara destek olmayı her zaman önceliğimiz haline getirdik."