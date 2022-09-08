SİYASET
08 Eylül 2022 - 11:45

Erdoğan, Hırvatistanlı mevkidaşı Milanoviç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistanlı mevkidaşı Zoran Milanoviç ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

SİYASET
08 Eylül 2022 - 11:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Erdoğan, Hırvatistanlı mevkidaşı Milanoviç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın ardından Balkan turunun son ayağı olan Hırvatistan'a dün akşam saatlerinde geldi. Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan tarafından karşılanan Erdoğan, temaslarına bugün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zagreb'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından liderler, ikili görüşme gerçekleştirdi.
Liderler bundan sonra heyetlerarası görüşmeye geçti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Jandarma Orgeneral Arif Çetin: Türkiye'deki terörist sayısı 100'un altında!
Jandarma Orgeneral Arif Çetin: Türkiye'deki terörist sayısı 100'un altında!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan'ı ziyaret etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan'ı ziyaret etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi ihmal etmedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi ihmal etmedi!
Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ediyor! Akşener'in bu seferki durağı Şişli ve Beyoğlu esnafı oldu
Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ediyor! Akşener'in bu seferki durağı Şişli ve Beyoğlu esnafı oldu
Son Haberler
Manavgat'ta trafik kazası: 4 turist yaralı!
Manavgat'ta trafik kazası: 4 turist yaralı!
Romantizm doruklarda yaşandı! Onur Tuna'da beklenmeyen sözler duygu sellerine neden oldu! Tuna yazdı sevgilisi göz yaşlarına hakim olamadı
Romantizm doruklarda yaşandı! Onur Tuna'da beklenmeyen sözler duygu...
Kayseri'de 11 adrese uyuşturucu operasyonu:13 gözaltı!
Kayseri'de 11 adrese uyuşturucu operasyonu:13 gözaltı!
Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Seçim anketi sonuçları geldi ortalık karıştı! Beklenmeyen sonuç partileri birbirine kattı
Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Seçim anketi sonuçları geldi...
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi!
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda uyuşturucu...
Kaymakamlık ve Valilikten koli erzak yardımı nasıl alınır? Erzak yardımı şartları
Kaymakamlık ve Valilikten koli erzak yardımı nasıl alınır? Erzak...
Engellilere hibe desteği nedir? İşkur engellilere hibe desteği şartları
Engellilere hibe desteği nedir? İşkur engellilere hibe desteği şartları
Jandarma Orgeneral Arif Çetin: Türkiye'deki terörist sayısı 100'un altında!
Jandarma Orgeneral Arif Çetin: Türkiye'deki terörist sayısı 100'un...
Gözler akaryakıta çevrildi! Brent petrol düştükçe düşüyor varil fiyatı dipleri gördü
Gözler akaryakıta çevrildi! Brent petrol düştükçe düşüyor varil...
Nafaka yüzünden öldüresiye dövüldü, şimdi ölüm korkusuyla yaşıyor
Nafaka yüzünden öldüresiye dövüldü, şimdi ölüm korkusuyla yaşıyor
Sivasspor’a 31 bin Euro para cezası!
Sivasspor’a 31 bin Euro para cezası!
Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasında hesap vakti! Kiev'in muhtemel 11'i
Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasında hesap vakti! Kiev'in muhtemel...
İzmir'de karısını öldüren adam, başka cenazeye başsağlığına gitti
İzmir'de karısını öldüren adam, başka cenazeye başsağlığına...
Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü yeniden değiştirdi!
Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü yeniden...
Yasak Elma'nın Yıldız'ı parlıyor! Eda Ece yeni tarzı ile gençlere taş çıkardı
Yasak Elma'nın Yıldız'ı parlıyor! Eda Ece yeni tarzı ile gençlere...