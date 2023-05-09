GÜNDEM
09 Mayıs 2023 - 12:05

Erdoğan ile Sudan arasında barış görüşmesi: Müzakerelere ev sahipliği talebi iletildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Sudan'ın Egemenlik Konseyi Başkanı olarak görevli Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Erdoğan'ın Abdurrahman el-Burhan'a, görüşmede müzakereler için ev sahipliği yapma konusunda bir talepte bulunduğu aktarıldı.

GÜNDEM
09 Mayıs 2023 - 12:05
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Erdoğan ile Sudan arasında barış görüşmesi: Müzakerelere ev sahipliği talebi iletildi!


Sudan'da yaşanan iç çatışmalar tüm dünyanın dikkatini ülkenin üzerine çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Egemenlik Konseyi Başkanı olarak görevli Orgeneral Abdulfettah Abdurrahman el-Burhan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan kardeşliğinde artan kayıplardan duyduğu üzüntüyü ve endişeyi dile getirdi.

Erdoğan ve Sudan arasında diplomatik görüşme

"MÜZAKERELER İÇİN EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş çaplı müzakerelere başlanması kararlaştırılırsa müzakerelere ev sahipliği yapma konusunda hazır olduğunu, Sudan halkının ise acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için Birleşmiş Milletler ile temas halinde bulunduğunu ve çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Görüşmede ayrıca Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyeleri ve güvenliği ile ilgili konuların da ele alındığı belirtildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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