Erdoğan ile Sudan arasında barış görüşmesi: Müzakerelere ev sahipliği talebi iletildi!







"MÜZAKERELER İÇİN EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"







Sudan'da yaşanan iç çatışmalar tüm dünyanın dikkatini ülkenin üzerine çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Egemenlik Konseyi Başkanı olarak görevli Orgeneral Abdulfettah Abdurrahman el-Burhan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan kardeşliğinde artan kayıplardan duyduğu üzüntüyü ve endişeyi dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş çaplı müzakerelere başlanması kararlaştırılırsa müzakerelere ev sahipliği yapma konusunda hazır olduğunu, Sudan halkının ise acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için Birleşmiş Milletler ile temas halinde bulunduğunu ve çabalarını sürdüreceğini söyledi. Görüşmede ayrıca Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyeleri ve güvenliği ile ilgili konuların da ele alındığı belirtildi.