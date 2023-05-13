Erdoğan'ın 24'ten fazla kanaldaki canlı yayınına Kılıçdaroğlu'ndan tepki!







KILIÇDAROĞLU: ASLA TÜM KANALLARIN AYNI İÇERİKLE YAYIN YAPTIĞINI BİR DAHA GÖREMEYECEKSİNİZ







Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, 24'ün üzerinde farklı kanalda ortak yayınlanan canlı yayına katıldı ve 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın birden fazla mecrada yer alması ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Canlı yayına tepkiler büyüdükçe bir diğer tepki de Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın katılı gösterdiği ve çok sayıda kanalda yayınlanan canlı yayın programına sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla tepi gösterdi. Kılıçdaroğlu, bu güne kadar verdiği sözlerin yanına bir yenisi daha ekledi ve Biz bu ülkeyi yönetirken bir daha her kanalın aynı içerik ile yayın yaptığını görmeyeceksiniz. Demokrasi sözü veriyoruz. “Demokrasi çok güzel, harika bir şey, bilirsiniz…” şeklinde ifadeler kullandı.