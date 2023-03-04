Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’da bulunan konutundan Vahdettin konutuna giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan dün İYİ Parti lideri Meral Akşenar'ın Milli İttifak ile ilgili açıklamaları hakkında bazı değrlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AKP ve Cumhur İttifakı olarak onların ne dedikleri, ne yaptıkları, nasıl davrandıkları gibi bir durumumuz yok" dedi. Erdoğan konuşmasının devamında "Yol haritamız üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
SİYASET
04 Mart 2023 - 19:07
Erdoğan'ın 6'lı koalisyondaki Akşener depremine yorumu: 'Biz can, onlar mal derdinde'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'im 6'lı koalisyondan ayrılmasına ilişkin yaptığı ilk yorumunda "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz planlar, yol haritaları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
SİYASET
04 Mart 2023 - 19:07