Erdoğan'ın 6'lı koalisyondaki Akşener depremine yorumu: 'Biz can, onlar mal derdinde'













"BİZ CAN, ONLAR MAL DERDİNDE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’da bulunan konutundan Vahdettin konutuna giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan dün İYİ Parti lideri Meral Akşenar'ın Milli İttifak ile ilgili açıklamaları hakkında bazı değrlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AKP ve Cumhur İttifakı olarak onların ne dedikleri, ne yaptıkları, nasıl davrandıkları gibi bir durumumuz yok" dedi. Erdoğan konuşmasının devamında "Yol haritamız üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.Daha öncesinde 6'lı masa hakkında yaptığı yorumunu hatırlaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim uzun süredir sorunlarımız var, onların mal sorunu var. Oturup konuştular ve dağıldılar. Bunun böyle olacağını aylar önce söyledik. Eteklerindeki taşı döküyorlar ama bizim attıkları taşları geri almaya da niyetimiz yok” şeklinde ifadeler kullandı.