Erdoğan'ın afişleri Almanya sokaklarını rahatsız etti!

Türkiye'de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ile birlikte 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için ger sayım başlatıldı. Almanya'nın Nürnberg kentinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğna'ın seçim afişleri ve posterleri asıldı. Almanya'da seçim süreci geçtiğimiz gün başlatılırken Nürnberg'de afiş asılmasına izin verildiğini bildiren Bild gazetesi, "İnsan hakları savunucuları kızgın, 'Artık çok oldu' diyorlar" şeklinde ifadeleri içeren bir haber yayınladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşiller Partisi milletvekili Cemal Bozoğlu, açıklamasında afişlerin 30 Nisan günü indirildiğini; ancak bu geri çağırmanın, belediyenin izni geri çekmesi nedeniyle mi yapıldığı net olmadığını söyledi.
'KAMUSAL ALANLAR KADIN DÜŞMANI POSTERLERİ İÇİN KULLANILIYOR'
Afişlerin sosyal medyada da infiale yol açtığını yazan Bild, Dini Araştırmalar Merkezi'nde (CERES) eğitimci ve insan hakları savunucularından Volker Beck'e, "Böyle bir şeye kim izin verir ki?" sorduğunu söyledi. Bild, Erdoğan'ın "muhaliflere baskı yaptığını ve birçok muhalifin hapiste olduğunu" hatırlatarak, "Uzmanlar yıllardır Türkiye'nin giderek daha az demokratik olduğu ve Erdoğan'ın bireysel rejimine doğru gittiği konusunda uyarıda bulunuyor" diye yazdı. Bild'e konuşan Volker Beck, “2017'de İçişleri Bakanlığı tarafından afişlere izin vermiyordu ama şimdi veriyor. Türkiye'de seçimlerin sokaklarımızda yeri yoktur. Türk partileri Almanya'daki ayrıcalıklarını yaşıyor. Kamusal alanlarda aydınlanma, azınlık hakları ve kadın hakları düşmanlarının posterleri için kullanılıyor.