'Erdoğan'ın ayakkabısı yalanmalı' diyen Şenel Yediyıldız, AKP listelerine alınmadı!







ADAY GÖSTEİLMEDİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU







AKP Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan' ihanet etmenin aklının ucundan bile geçmediğini vurgulamış ve 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' şeklinde bir ifade kullanmıştı. Yediyıldız'ın bu ifadeleri büyük tepki toplarken 14 Mayıs seçimleri için yeniden milltevekili aday adayıl olduğu ve AKP'nin listelerine giremediği öğrenildi.AK Parti'nin milletvekili aday listelerine giremediğini açıklayan Şenel Yediyıldız, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiri ile birlikte teveccühüyle 27'nci Meclis'te Ordu Milletvekili olarak görevde bulunduğum K Partimizin bayrağını yoldaşlarıma takdim ediyorum."