SİYASET
10 Nisan 2023 - 18:27

'Erdoğan'ın ayakkabısı yalanmalı' diyen Şenel Yediyıldız, AKP listelerine alınmadı!

Bir TV programına katıldığı dönemde 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' şeklinde ifadeler kullanarak gündem olan Şenel Yediyıldız, AKP listelerine alınmadı. AKP'nin Ordu Milletvekili Yediyıldız, listeye giremediğini öğrendiktem sora sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

SİYASET
10 Nisan 2023 - 18:27
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'Erdoğan'ın ayakkabısı yalanmalı' diyen Şenel Yediyıldız, AKP listelerine alınmadı!


AKP Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan' ihanet etmenin aklının ucundan bile geçmediğini vurgulamış ve 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' şeklinde bir ifade kullanmıştı. Yediyıldız'ın bu ifadeleri büyük tepki toplarken 14 Mayıs seçimleri için yeniden milltevekili aday adayıl olduğu ve AKP'nin listelerine giremediği öğrenildi.

'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' diyen Şenel Yediyıldız, AKP listelerine alınmadı

ADAY GÖSTEİLMEDİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



AK Parti'nin milletvekili aday listelerine giremediğini açıklayan Şenel Yediyıldız, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiri ile birlikte teveccühüyle 27'nci Meclis'te Ordu Milletvekili olarak görevde bulunduğum K Partimizin bayrağını yoldaşlarıma takdim ediyorum."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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