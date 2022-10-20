Erdoğan'ın 'Çocuk' tavsiyesine Meral Akşener'den tepki: "Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici değildir!"













İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER: "HİÇBİR 27 SANİYE BU KADAR UTANÇ VERİCİ OLMAMIŞTIR"

ALİ BABACAN: "YAZIK, UTANÇ VERİCİ!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ekim'de AK Parti grup toplantısında, CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ne katılan ve tartışmalı bir açıklamanın ardından istifasını sunarak AK Partiye gelen Mehmet Ali Çelebi'ye parti rozetini takdim etti. Erdoğan, Çelebi'ye rozetini taktıktan sonra kendisine kaç çocuğu olduğu sorduğunda Çelebi'nin “1 çocuğumuz var, eşim doktora yapıyor, kariyer yapacak” sözlerine, "Bu işin mesleği çocuk yapmaktır. Çocuk çocuktur. çok önemli. Bakın PKK'da 5, 10, 15 var” demişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri hem muhalefet temsilcilerinden hem de sivil toplum kuruluşlarında eleştirilere neden oldu. Bir grup kadın hakları savunucusu Erdoğan'ın sözlerine karşılık olarak “kadının görevi çocuk sahibi olmaktır” fikrini eleştirdi. Başka bir grup, cumhurbaşkanını Kürtlerin ve PKK'nın özdeşleştiğini ve sözlerin Kürtlere yönelik ayrımcı tutumların özelliği olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sert tepki gösterdi.Akşener, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Hedef ile nefret nesnesi arasında yine bir Türk kadını var. 20 yılda çok rezalet gördük ama 27 yılda böyle bir rezalet ikinci kez değil."DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Ali Çelebi ile olan çocuk tavsiyesinde kullandığı sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj ile tepkisini gösterdi.Babacan, Erdoğan'ın görmüş olduğu her kadına kaç çocuk doğurması gerektiği tavsiyesini verdiğini belirterek "Dağda 5-10 çocuk doğurmadıklarını biliyor ama milyonlarca Kürt vatandaşımızı teröristlikle itham ediyor. Yazık, utanç verici” diye konuştu.