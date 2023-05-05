GÜNDEM
05 Mayıs 2023 - 12:39

Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, 816 milyona Hürriyet'in 61 dönümlük arazisini satın aldı!

Hürriyet gazetesinin Demirören Medya grubuna ait İstanbul Esenyurt'taki matbaa fabrikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a ait olan BAYKAR'a devredildi.

GÜNDEM
05 Mayıs 2023 - 12:39
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Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, 816 milyona Hürriyet'in 61 dönümlük arazisini satın aldı!


Demirören Medya grubu, geçtiğimiz süreçte önce Hürriyet gazetesinin ofisini kapattı, ardından satışa çıkardı. Bu kapsamda Hürriyet'e aşt olan ve Esenyurt'ta bulunan matbaa baskı tesisi, DPC Cumhurbaşkanı Erdoğan'in sahibi olduğu Baykar'a satışı gerçekleştirildi.

Hatırlanacağı üzere Esenyurt’ta bulunan baskı tesisi olan DPC’yi geçtiğimiz yılın Ekim ayında kapatlmıştı. 15 Aralık tarihinde ise İzmir’de faaliyet gösteren matbaanın kapatılmasına karar verilmişti. Hürriyet, 19 Nisan'da KAP'a yaptığı açıklamada, İstanbul, Antalya ve İzmir'deki yazıcılarını 77,8 milyon TL'ye Tayfurlar Ticaret'e sattığını duyurdu.



Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, 816 milyona Hürriyet'in 61 dönümlük arazisini satın aldı!

61 DÖNÜMLÜK ARAZİ SATIŞ BEDELİ 816 MİLYIN 551 BİN

Dün ise, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Esenyurt'ta 61.480 metrekare arsanın üzerinde dört matbaanın bulunduğu mülk, yerli İHA ve SİHA üretimini gerçekleştiren Baykar Makina Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye 816 milyon 551 bin TL bedelle devredildi.

Demirören, Hürriyet gazetesi, Kanal D ve CNN TV kanalını satın alırken, bu satın alma işlemleri sırasında Ziraat Bankası'ndan çektiği kredi gündeme gelmiş ve Demirören'in bu devasa krediyi ödemediği öne sürülmüştü. Şimdilerde ise bu satışın nası gerçekleştiği ve sonuçları merak ediliyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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