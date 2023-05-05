Demirören Medya grubu, geçtiğimiz süreçte önce Hürriyet gazetesinin ofisini kapattı, ardından satışa çıkardı. Bu kapsamda Hürriyet'e aşt olan ve Esenyurt'ta bulunan matbaa baskı tesisi, DPC Cumhurbaşkanı Erdoğan'in sahibi olduğu Baykar'a satışı gerçekleştirildi. Hatırlanacağı üzere Esenyurt’ta bulunan baskı tesisi olan DPC’yi geçtiğimiz yılın Ekim ayında kapatlmıştı. 15 Aralık tarihinde ise İzmir’de faaliyet gösteren matbaanın kapatılmasına karar verilmişti. Hürriyet, 19 Nisan'da KAP'a yaptığı açıklamada, İstanbul, Antalya ve İzmir'deki yazıcılarını 77,8 milyon TL'ye Tayfurlar Ticaret'e sattığını duyurdu.
GÜNDEM
05 Mayıs 2023 - 12:39
Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, 816 milyona Hürriyet'in 61 dönümlük arazisini satın aldı!
Hürriyet gazetesinin Demirören Medya grubuna ait İstanbul Esenyurt'taki matbaa fabrikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a ait olan BAYKAR'a devredildi.
GÜNDEM
05 Mayıs 2023 - 12:39