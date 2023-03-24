Erdoğan'ın 'Diploma' krizine Marmara Üniversitesi Rektölüğü'nden son nokta!







MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜLÜĞÜ'NDEN 'DİPLOMA' AÇIKLAMASI







YÖK eski başkanı olan ve şimdilerde Gelecek Partisi'nin kurucu üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, daha önce yaptığı bir açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması ile ilgili bir kaydını aradığını ancak bulamadığını söylemişti.Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ise, kamuoyunda bazı spekülasyonlara neden olan diploma krizine ilişkin bir bildiri yayınladı. Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekildedir: