EKONOMİ
24 Mart 2023 - 20:29

Erdoğan'ın 'Diploma' krizine Marmara Üniversitesi Rektölüğü'nden son nokta!

Marmara Üniversitesi'nin rektörlüğü tarafından yapılan bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akademik niteliklerine ilişkin bilgiler yer aldı. YÖK eski başkanı Özcan, daha önce yaptığı bir açıklamasında Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili herhangi bir kaydı olmadığını söylemişti.

EKONOMİ
24 Mart 2023 - 20:29
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Erdoğan'ın 'Diploma' krizine Marmara Üniversitesi Rektölüğü'nden son nokta!
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YÖK eski başkanı olan ve şimdilerde Gelecek Partisi'nin kurucu üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, daha önce yaptığı bir açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması ile ilgili bir kaydını aradığını ancak bulamadığını söylemişti.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜLÜĞÜ'NDEN 'DİPLOMA' AÇIKLAMASI

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ise, kamuoyunda bazı spekülasyonlara neden olan diploma krizine ilişkin bir bildiri yayınladı. Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekildedir:



Erdoğan'ın 'Diploma' krizine Marmara Üniversitesi Rektölüğü'nden son nokta

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