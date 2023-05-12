Erdoğan'ın İstanbul mitinginde izlettirdiği montaj videoya Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki!







KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ











Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kampanyasını sürdürüyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne gençleri davet etti ve onların kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Burada, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için hazırladığı reklam filminin montajlanmış halini gençlere gösterdi. Aynı görüntüyü İstanbul mitinginde de halka izlettirmişti.Gerçekmiş gibi gösterilen montajlı videoyu izleyen Millet İttifakı ortak adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçim reklamında CHP'nin kampanya filmi olarak PKK lideri Murat Karayılan'ın bir montajının yer aldığı anlara tepki gösterdi. Montajlı videoyu kişisel Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, buradan gençlere seslenerek "Utanmadan montajlı içerikler ile sizlere kara propagandalarını yayınlayan biri var." dedi ve sözlerini "Halep oradaysa, arşın buradadır" atasözüyle noktaladı.