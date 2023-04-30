Erdoğan'ın İzmir mitinginde beklenen ilgi görülmedi! Gündem yaratan montaj görüntüleri..







TEKNOFEST AÇIKLAMASI







KATILIMDAN FARKLI FOTOĞRAFLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyası sırasında kendisini rahatsız hissettiği için katılacağı bir mitingi erteledi, ancak bir hastalıktan kurtulduktan sonra İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'ın konuşması öncesinde platforma Sağlık Bakanı Koca çıktı ve ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım söz aldı. Erdoğan daha sonra Gündoğdu Meydanı'nda bir konuşma yaptı.TEKNOFEST'in muhalefet tarafından protesto olarak kullanıldığını adeta teyit eden bir konuşma yapan Erdoğan, İzmir'deki mitinge şu sözlerle başladı: "Gençlerimizle İstanbul'da Teknofest'te buluşarak programlarımıza devam ettik. Bugün İstanbul Yeşilköy'de 360.000 kişilik kalabalık ve sınırsız bir katılımla katıldık. Heyecanlıyız. Çünkü gençler kime, nereye yürüyeceğini çok iyi biliyor. Bizde soluğu İzmir'de aldık."AKP'nin Gençlik Kolları Genel Başkanı olan ve aynı zamanda AKP İzmir Milletvekili olarak aday gösterilen Kadir İnan, Erdoğan'ın İzmir'deki mitingiyle ilgili olarak, "İzmir destan yazıyor" notunu ekleyerek bir paylaşım yaptı ve alanın kalabalık olduğunu gösterdi.Sosyal medya paylaşımlarında, paylaşılan kalabalık sahneler dışında mitinge katılım gösteren İzmirli sayısının çok az olduğunu ortaya koyan videolar yayınlandı. Bahsi geçen yazılarda toplanma meydanındaki büyük boşlukların göze çarptığı görülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının başlamasından hemen sonra toplananlar dağıldıkları ve miting görevlisinin de dağılmayı engellemeye çalıştığı anlaşıldı.Diğer taraftan; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyaları çerçevesinde İzmir'de düzenlemiş olduğu miting alanına ait "gerçek" fotoğraflar ortaya çıktı. Kalabalıklar için dekore edilen miting alanının fotoğrafta görüldüğü kadar kalabalık olmadığı anlaşılıyor.