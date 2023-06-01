Erdoğan'ın kabinesine listesindeki üç isim belli oldu!







MEHMET ŞİMŞEK KESİN AMA İKİ İSİM DAHA GELDİ







ŞİMŞEK YARDIMCILIĞI KABUL ETMEDİ, BAKANLIK İSTEDİ İDDİASI

"İstihdam odaklı üretim ekonomisi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerinin ardından cuma günü milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği yemin töreninin ardından bakanlar listesini akşam veya en geç Cumartesi günü açıklaması bekleniyor. Bakanlar listesinin açıklanmasıyla ilgili olarak, yabancı konukların katılım programı nedeniyle törenin içeriğinin netlik kazanmadığına dikkat çekildi.Üst düzey bir hükümet yetkilisi ve parti üyesi Reuters'e açıklama yaptı. Listede muhtemelen eski maliye bakanı ve başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın yer alacağını söyledi.Yetkililer, Erdoğan'ın Şimşek'in cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini düşündüğünü, ancak Şimşek'in "yürütmede doğrudan sorumluluk alarak" maliye bakanı olmayı tercih edeceğini söylüyor. Uzman üst düzey bir yetkili, "Cumhurbaşkanı Pazar akşamı balkon konuşmasında Şimşek'i tarif etmek için zaten bu tabiri kullanmıştı" diyerek, ikilinin Pazartesi günü 2,5 saat görüştüklerini ve çok güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. Açıklamada ayrıca "Sadece birkaç nokta üzerinde çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlanacak” denildi.Erdoğan Pazar günü seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Üretim ekonomimizi uluslararası prestijli finansal yönetim, yatırım ve istihdam odaklı şekillendiriyoruz." dedi. Yetkili, Şimşek'in cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreve geldiğinde seçim beyannamesinin hazırlanmasına yardımcı olan eski Maliye Bakanı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın da maliye bakanı olarak atanmasının gündemde yer aldığını ifade etti.