Erdoğan'ın online katılacağı Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına erteleme kararı!













TÖREN ÖNCESİ ERDOĞAN İLE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı olarak katılım sağlayacağı Akkuyu nükleer santralinin açılış töreni ertelendi. Saat 13.30'da yapılması planlanan açılışın saat 16.00'a aşındığı bildirildi. Erdoğan Salı gecesi katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlandı. Programı iptal edilen Erdoğan'ın bugün Akkuyu nükleer santralindeki ilk nükleer yakıt teslim törenine canlı bağlantı yoluyla katılacağı Cumhurbaşkanlığı'ndan duyuruldu.Rusya lideri Putin de törene canlı olarak katılacağı bilgisi paylaşılırken ören öncesi Erdoğan Putin'i arayacağı ve bir telefon görüşmesi yapacağı bilgisine ulaşıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yapılacak görüşme sonrası Putin ve Erdoğan'ın video konferans yoluyla törene katılacağını söyledi. Peskov, Erdoğan'ın sağlık sorunları hakkında bilgisinin olmadığını açıkladı.