Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı olarak katılım sağlayacağı Akkuyu nükleer santralinin açılış töreni ertelendi. Saat 13.30'da yapılması planlanan açılışın saat 16.00'a aşındığı bildirildi. Erdoğan Salı gecesi katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlandı. Programı iptal edilen Erdoğan'ın bugün Akkuyu nükleer santralindeki ilk nükleer yakıt teslim törenine canlı bağlantı yoluyla katılacağı Cumhurbaşkanlığı'ndan duyuruldu.
GÜNDEM
27 Nisan 2023 - 14:43
Erdoğan'ın online katılacağı Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına erteleme kararı!
Salı günü rahatsızlanan Erdoğan'ın Akkuyu nükleer santralinde katılması planlanan tören 2,5 saat ertelendiği bildirildi.
GÜNDEM
27 Nisan 2023 - 14:43