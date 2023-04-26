GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 23:31

Erdoğan'ın sağlık durumu nedeniyle yarın planlanan miting ve TV programları iptal edildi!

AK Parti'nin genel başkan yardımcılığını yürüten Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Akkuyu nükleer santralinin ilk yakıt ikmal törenine uzaktan katılacağını, Mersin'de yapılması planlanan mitingin ise ileri bir tarihte gerçekleştirileceğini bildirdi.

GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 23:31
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Erdoğan'ın sağlık durumu nedeniyle yarın planlanan miting ve TV programları iptal edildi!


Dün katıldığı bir canlı yayın programında kendisini rahatsız hisseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki "Akkuyu nükleer santralinin ilk yakıt ikmali" törenine uzaktan katılacak. Erdoğan'ın yarın gerçekleşmesi beklenen Osmaniye mitingi dışında Euro D, ATV Europe, NTV Europe ve TRT World'den yayınlanacak olan canlı yayınları da sağlık sorunlarından dolayı iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı bir televizyon programı sırasında kısa bir süre rahatsızlandı. Bu rahatsızlıktan dolayı Erdoğan, programa verdiği reklam arasının ardından üşüttüğünü söyledi.



Erdoğan'ın sağlık durumu nedeniyle yarın planlanan miting ve TV programları iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ili kapsayacak olan Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programları sağlık sorunlarından dolayı ertelenirken bu programlara katılım gösteremeyeceğini açıklayan Erdoğan, “Bugün doktorların tavsiyesi üzerine evde dinleneceğim. Maalesef bugün Kırıkkale, Yozgat ve Sivaslı kardeşlerimle buluşamayacağız. Hepsinin hakkını hela etmesini istiyorum." şeklinde konuşmuştu.

YARIN Kİ PROGRAMLAR DA İPTAL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın düzenlenmesi planlanan Mersin ve Osmaniye'de katılacağı mitingin de iptal edileceği açıklandı. Erdoğan'ın yarın Akkuyu nükleer santralindeki ilk yakıt yükleme töreni için uzaktan bağlantı yöntemi kullanılarak katılım sağlayacağı belirtilirken yarın akşam Euro D, ATV Europe, NTV Europe ve TRT World'te yyaınlanacak olan ortak yayına da katılamayacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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