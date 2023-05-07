Erdoğan, İstanbullulara yeni müjdeyi duyurdu: Marmaray ve Avrasya'dan sonra üçüncü tünel geliyor!













İSTANBUL'UN YENİ MÜHÜR HALKASI

1,7 milyon kişinin katılımı ile gerçekleştirilen "Türkiye Size Emanet" mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbullulara dev bir proje hakkında müjde paylaştı. Erdoğan, İstanbul Boğazı'nın altına Avrasya ve Marmaray tünellerinden sonra üçüncü tünelin de yapılacağını duyurdu.İstanbul'da her gün 6,5 milyon kişinin faydalanması beklenen projeden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Büyük Tünel projemiz için çalışıyoruz. Bu proje, Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ı geçen üçüncü tünel olacak." dedi ve sözlerini "Her gün 6,5 milyon vatandaşın kullanmasını sağlayacak olan 11 farklı raylı sistem hattını İstanbul'un Büyük Tüneli'ne bağlayacağız" ifadeleriyle sürdürdü. Erdoğan'ın açıkladığı proje ile İstanbul'da dünyanın ilk 3 katlı tüneli olacak.Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un trafiğine de çok önemli bir katkısının olacağı tahmin edilen 3 katlı İstanbul Büyük Tüneli, İstanbul Boğazı'nın Avrasya ve Marmaray'dan sonra sualtındaki yeni mühür halkası olacak.Plana göre Büyük İstanbul Tüneli, karayolu ulaşımını sağlarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksı için gerekli olan metro tüneliyle FSM Köprüsü aksı için gerekli tüneli birbirine bağlayacak. Tünelin üst ve orta katlarının tekerlekli araçlar, alt katından ise tren ve metro hatları geçmesi planlanıyor.